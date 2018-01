Liviu Dragnea despre noul ministru al Educatiei: Nu oricine putea sa faca Facultatea de Electronica in acea perioada

"Eu am facut Institutul Politehnic Bucuresti, ingineri zi. Domnul profesor a facut Facultatea de Electronica. Nu oricine putea sa faca Facultatea de Electronica in acea perioada. Deci, este o facultate care iti ajuta modul de gandire si rationamentul si te ajuta foarte mult in a organiza lucruri. Eu am incredere in acest om ca va face la Ministerul Educatiei ceea ce a facut in posturile pe care le-a ocupat, inclusiv ca rector la universitate. Si am vazut de asemenea o sustinere foarte mare din partea aproape a tuturor rectorilor din Romania, ceea ce pentru mine e important. Totusi, vorbim de Consiliul Rectorilor din aceasta tara", a declarat Dragnea la Parlament, dupa votul de investitura pentru Guvernul Dancila.Liviu Dragnea s-a referit si la Ana Birchall, care va fi viceprim-ministru pentru Implementarea parteneriatelor strategice ale Romaniei: "Romania are o serie de parteneriate strategice care au fost gandite la vremea respectiva si care sunt foarte utile si importante pentru noi, dar din pacate aceste parteneriate nu au atins potentialul care e important pentru Romania - si vorbim in special de componenta economica - si ele trebuie dinamizate si e nevoie de un om in Guvern care sa se ocupe dedicat numai de aceste parteneriate, pentru ca Romania ar avea mult de castigat. Suntem foarte buni parteneri, dar cred ca din aceste parteneriate trebuie sa castige si Romania. Si asta nu e vina partenerilor nostri strategici, ci pentru ca pana acum nu a fost o abordare integrata, coerenta in a solicita anumite lucruri care sunt trecute in parteneriat."Dragnea a adaugat ca are incredere si in viitorul ministru al Economiei, Danut Andrusca, de la care asteapta sa performeze: "Eu am incredere, eu am vorbit cu mai multi colegi de-ai mei care il cunosc mai bine, am vorbit si cu colegi de-ai mei care au lucrat cu el anii trecuti, are o experienta destul de serioasa in domeniu, a condus cateva structuri din domeniul economiei. Colegii parlamentari cu care am vorbit au incredere in el si eu cred ca va face treaba la Ministerul Economiei, asa cum cred ca vor face o treaba buna toti ministrii din acest guvern. Este foarte important pentru fiecare sa-si ia in serios portofoliul de ministru, sa inteleaga bine partea din programul de guvernare, domeniul pe care il coordoneaza si sa se axeze pe prioritatile din domeniul lor. Sper ca toti sa performeze."