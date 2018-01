Niculae Badalau, presedintele executiv al PSD, e absent de la votul pentru investirea Guvernului Dancila

Niculae Badalau, presedintele executiv al PSD si senator, a fost declarat absent la votul din Parlament pentru investirea Guvernului Dancila. El a fost strigat de chestorul Senatului si declarat absent. Badalau este autorul unei scrisori critice la adresa lui Liviu Dragnea in urma cu doua saptamani.Scrisoarea lui Badalau nu a avut nici un efect in PSD, el nereusind sa provoace o criza interna in partid. Mai mult: Badalau a fost cel care a anuntat ca o propune pe Viorica Dancila drept premier.