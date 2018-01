Dan Barna: Romania incepe sa aiba uitatura si mersul Turciei lui Erdogan, a Ungariei lui Orban sau a Rusiei lui Putin

Romania incepe sa aiba uitatura si mersul Turciei lui Erdogan, a Ungariei lui Orban sau a Rusiei lui Putin.USR va vota impotriva guvernului Dancila. E singurul lucru normal pe care il putem face in aceasta situatie ridicola.In vreme ce Dragnea schimba guvernele odata cu anotimpurile, oamenii cheltuiesc mai mult pe alimente, pe benzina.Avem tot mai multe conflicte de munca iar gradul de indatorare creste precum Fat Frumos.Numarul firmelor si PFA care au intrat in insolventa a crescut spectaculos.Aproape 9% din cel mai dinamic modul al economiei l-ati omorat in ultimul an.Ati nominalizat la mediul de Afaceri un ministru trimis in judecata pentru spalare de bani.Drgnea i-a dat jos pe Grindeanu si Tudose pentru ca nici unul nu si-au asumat schimbarile pe legile Justitiei.Acum vine doamna Dancila, cu un mandat foarte simplu, anuntat de Dragnea: sa finalizeze subordonarea justitei fata de Dragnea si camarila sa.Daca veti reusi, probabil veti prinde Craciunul la Palatul Victoria.Incercati sa macelariti legile justitiei, noi incercam sa le aparam.Si Guvernul Tudose, si Grindeanu au cazut din cauza legilor justitiei.Ati impartit populatia in doua tabere.Am ajuns aici pentru ca Dragnea are un dosar penal si nu vrea sa ajunga la puscarie. Atat de simplu este.Doamna Dancila a spus ca azi nu votam persoane. Intr-un guvern marioneta a destul de dicficil sa faci acest lucru.Romania va fi in pozitia periculoasa ca Guvernul si Parlamentul sa se afle sub controlul unui singuro om, subliniez, un om nu un partid.PSD a devenit obedient si slugarnic ca si PCR la finalul sau.Chiar daca Dragnea ar fi de buna credinta, si nu e, ar fi extrem de periculos ca un om sa aiba atata putere.Aveti sansa sa votati ca Romania sa nu treaca pe actiuni in buzunar la Liviu Dragnea, precum Tel Drum.Liviu Dragnea e dispus sa sacrifice orice pentru a subordona justitia.E o ironie amara ca la 100 de ani de la Marea Unire sa ne confruntam din nou cu un regim totalitar.Romania incepe sa aiba uitatura si mersul Turciei lui Erdogan, a Ungariei lui Orban sau a Rusiei lui Putin.Multumesc sutelor de mii de romani care au iesit in strada in ultimii ani. Va indemn sa rezistati.Care e cel mai bun mod de a sarbatori 100 de ani de la Marea Unire decat luptand pentru Romania?