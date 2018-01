Liviu Dragnea: Romania e un stat suveran si e de datoria noastra sa aparam aceasta suveranitate cat traim / Viorica Dancila are avantajul ca timp de 9 ani a respirat aerul occidental

"Guvernul are rostul de a pastra suveranitate, adica independenta in gandire si caracterul national. In spirit european, dar in folosul poporului roman", a mai spus Liviu Dragnea de la tribuna Parlamentului."Viorica Dancila are avantajul de a fi stat 9 ani departe de politica romaneasca. A respirat aerul occidental. S-a distantat de modul romanesc de a face politica, de multe ori dominat de mize mici si interese personale", a spus Liviu Dragnea in Parlament.