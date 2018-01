VIDEO Guvernul Dancila a primit votul de incredere al Parlamentului / Viorica Dancila: Cat timp voi fi premier nu voi introduce nicio taxa noua / Chiar de saptamana aceasta vom renunta la formularul 600 / Nicio alta institutie, niciun centru de putere nu va mai putea spune guvernului ce are de facut

Structura guvernului Dancila:







Cele mai importante declaratii din plenul Parlamentului:

Am ascultat cu foarte multa atentie tot ce ati spus fiecare dintre dvs

Ma gandeam la cooperare, la unitate, la ce putem realiza impreuna pe proiecte comune

Am crezut ca macar o parte din ce v-am spus va vibra in sufletele dvs pentru a putea coopera

Inca mai sper ca putem face acest lucru

Da, doamna Turcan, sunt o femeie demna si pentru ca sunt demna nu voi renunta sa fiu premier

Demnitate pentru mine nu inseamna sa ii jignesc pe ceilalti

Dupa momentul de stand up comedy multumesc si eu ca participam la preluarea guvernarii semestriale de doamna Viorica Dancila

Dragnea pana si mie mi-a urat succes



Noi neafiliatii suntem deviationisti pentru ca am ramas la programul de guvernare cand s-a schimbat programul

Va urez succes exact cum va ureaza dl Liviu Dragnea



Instalam azi al treilea guvern in interval de 12 luni pe censusa guvernelor Grindeanu si Tudose

Anul 2017 s-a incheiat cu o crestere economica de circa 7%

Tot atunci s-au marit si salarii si pensii

Dar care a fost costul? Inflatie galopanta, cresterea ROBOR, deficit de cont curent de 12 mld euro, guvernul nu respecta Tratatul fiscal ratificat de Parlament

Investitiile au fost catastrofale din punct de vedere al evolutiei tarii. Tara nu evolueaza cu cresteri de salarii, ci de investitii

Citind programul de guvernare, el reprezinta o mare gogoasa. Nu e realizabil.

M-as bucura daca actualul guvern s-ar limita la a da prioritate investitiilor

Avem cel mai mare guvern din UE, poate punem si cu asta un afis

Arata cu un guvern de tara subdezvoltata, in care fiecarui trib trebuie sa i se dea cate ceva

Calitativ, putem observa ca sunt doi trei oameni valorosi

Sunt si cativa oameni bolnavi, au coloana flexibila

Mai e o categorie de oameni care vorbesc cu dificultate limba romana

De azi nu ii mai cert pe unguri ca vorbesc stricat limba romana, avem si noi unul care taie pamblica si care se plimba prin comisii spunand ca pamblica in Bucovina e regionalism

Ceva mai ridicol inca nu am auzit

Dar oricum "celalant" ministru cu "genunchele umflate" ala intr-adevar a folosit un regionalism

Cam asta e nivelul guvernului Viorica Vasilica Dragnea si nu pot decat sa ma rog la Dumnezeu pentru o viata cat mai scurta a acestui guvern



Colegii nostri au rostit numele lui Liviu Dragnea de 75 de ori. Sunt invidios, aproape imi vine sa imi tai barbisonul si sa imi las doar mustata

Va propune un pact, opozitiei: Dvs ocupati-va de Dragnea, noi ne ocupam de guvernare

Nu stiu cine are de castigat din inocularea sentimentului de neputinta, ca la noi nu se poate, ca trebuie sa ne arate altii drumul

Nu e bine sa spunem romanilor ca PIB-ul a crescut cu 90 de miliarde de lei? Ca veniturile populatiei au crescut in mod real cu 13%?

Anul trecut am avut o structura a PIB-ului care a aratat ca am produs mai multe pe investitii, ca investitiile straine au fost mai mari decat in 2016?

Imi manifest speranta ca Tudorel Toader va intari masurile in justitie si nu vom avea doar jumatati de masura

Cred ca a venit momentul sa renuntam la acest blestem care spune ca romanul in tara lui se naste si moare sarac. A venit momentul sa ne mantuim

Nu putem nega dreptul coalitiei de guvernare de a schimba echipa guvernamentala cand decide ca e nevoie de un nou inceput

Nu voi vorbi despre echipa guvernamentala pentru ca nu stim cat timp va ramane la Palatul Victoria

In raportul Curtii de Conturi referitor la saracie, in 2016 numarul persoanelor in risc de saracie si excluziune sociala a fost de peste 7,7 milioane de persoane

Dintre statele UE, avem cel mai mare procent de copii expusi riscului saraciei: 49,2%

Prapastia dintre bogati si saraci s-a adancit enorm

Bucurestiul e singura capitala din UE care nu e legata prin autostrada de nicio alta capitala europeana

16.000 de medici lucreaza in strainatate

In Romania inregistrarea unei firme dureaza in cel mai bun caz doua saptamani, in timp ce in Estonia 18 minute

Lipsa fortei de munca din cauza plecarilor masive din tara e mai acuta ca niciodata

Peste 28 de ani, Romania va avea o populatie cu mult sub 17 mil de locuitori, daca trendul continua

Concluzia e una singura: o lipsa totala de viziune

Niciuna dintre problemele semnalate nu are vreo legatura cu dezideratele comunitatii maghiare

V-am spus aceste lucruri din doua considerente: Ma gandesc in fiecare zi la viitorul copiilor mei, la viitorul nostru comun in care se regasesc toti cei care au ramas in tara

In perspectiva urmatorilor doi ani, sunt cel mai relaxat dintre dvs: nu ma ingrijoreaza pierderea puterii si nici nu vreau sa o preiau

De ce vom vota azi: parlamentarii UDMR sunt oameni cu convingeri democratice puternice. Respectam votul celor care s-au prezentat la urne

Am stat de vorba cu toti cei care au dorit sa stea de vorba cu noi. Cei din coalitia majoritara au vrut sa stea de vorba cu noi

Voturile noastre vor fi exprimate in sensul de a mai da o sansa coalitiei PSD-ALDE

Au avut determinarea de a pastra un dialog sincer cu grupul nostru chiar si in momente dificile





USR va vota impotriva guvernului Dancila. E singurul lucru normal pe care il putem face in aceasta situatie ridicola

In vreme ce Dragnea schimba guvernele odata cu anotimpurile, oamenii cheltuiesc mai mult pe alimente, pe benzina

Avem tot mai multe conflicte de munca iar gradul de indatorare creste precum Fat Frumos

Numarul firmelor si PFA care au intrat in insolventa a crescut spectaculos

Aproape 9% din cel mai dinamic modul al economiei l-ati omorat in ultimul an

Ati nominalizat la mediul de Afaceri un ministru trimis in judecata pentru spalare de bani

Drgnea i-a dat jos pe Grindeanu si Tudose pentru ca nici unul nu si-au asumat schimbarile pe legile Justitiei

Acum vine doamna Dancila, cu un mandat foarte simplu, anuntat de Dragnea: sa finalizeze subordonarea justitei fata de Dragnea si camarila sa

Daca veti reusi, probabil veti prinde Craciunul la Palatul Victoria

Incercati sa macelariti legile justitiei, noi incercam sa le aparam

Si Guvernul Tudose, si Grindeanu au cazut din cauza legilor justitiei

Ati impartit populatia in doua tabere

Am ajuns aici pentru ca Dragnea are un dosar penal si nu vrea sa ajunga la puscarie. Atat de simplu este

Doamna Dancila a spus ca azi nu votam persoane. Intr-un guvern marioneta a destul de dicficil sa faci acest lucru

Romania va fi in pozitia periculoasa ca Guvernul si Parlamentul sa se afle sub controlul unui singuro om, subliniez, un om nu un partid

PSD a devenit obedient si slugarnic ca si PCR la finalul sau

Chiar daca Dragnea ar fi de buna credinta, si nu e, ar fi extrem de periculos ca un om sa aiba atata putere

Aveti sansa sa votati ca Romania sa nu treaca pe actiuni in buzunar la Liviu Dragnea, precum Tel Drum

Liviu Dragnea e dispus sa sacrifice orice pentru a subordona justitia

E o ironie amara ca la 100 de ani de la Marea Unire sa ne confruntam din nou cu un regim totalitar

Romania incepe sa aiba uitatura si mersul Turciei lui Erdogan, a Ungariei lui Orban sau a Rusiei lui Putin

Multumesc sutelor de mii de romani care au iesit in strada in ultimii ani. Va indemn sa rezistati

Care e cel mai bun mod de a sarbatori 100 de ani de la Marea Unire decat luptand pentru Romania?



S-a demonstrat ca romanii pot indura mult

Intrebarea pe buzele tot mai multor romani e daca o femeie poate reusi acolo unde barbatii PSD au esuat. Ar fi interesant sa reusiti

Dar nu putem trece cu vederea ca sunteti a patra propunere de premier facuta de Dragnea, care el insusi a recunoscut ca are mana proasta

La Loto sa fi tras, dl Dragnea, si tot ar fi fost greu sa gresiti de atatea ori

Principalul criteriu care a stat la baza numirii dvs e obedienta

Isi doreste o persoana care sa execute prompt ce ordine primeste de la partid

Cu exceptia catorva nume, guvernul pare unul de stransura

Dl Liviu Pop din Maramures a fost inlocuit cu varul sau de la Suceava

La economie ati pus un mare specialist in contracte cu statul

Daca sunteti o femeie demna, ar trebui sa va rugati sa nu primiti votul de investitura

Liderul doi al coalitiei de guvernare iese public si afirma ca premierul desemnat nu va fi de fapt premier

E cel mai grav atac constitutional la atributiile de premier

Parlamentul e dator sa opreasca acest abuz

Dvs ati fost decazuta inca dinainte de a fi desemnata premier

Intrebarea e cu ce autoritate veti reusi sa va sustineti programul de guvernare cand intreg aparatul de stat a primit semnalul ca jupanul e in alta parte

E greu de crezut ca veti reusi sa guvernati Romania cu un program peticit, improvizat

Ce raspuns aveti la inflatia in crestere si care a dus pensionarii in prag de iarna la cea mai ridicata inflatie si cu facturile cele mai mari la intretinere?

Ati mintit intr-un mod teribil populatia acestei tari si ii hartuiti exact pe cei care muncesc. De ce? Pentru ca nu va voteaza?

Va veni momentul in care veti raspunde in fata acestei tari pentru modul in care ati ajuns sa tratati cetatenii Romaniei

Sper ca in aceasta sala vor fi oameni politici responsabili, ma uit la opozitie, la minoritati, la UDMR, si chiar la oamenii responsabili din coalitia de guvernare

Nu lasati ca paranoia lui Liviu Dragnea sa distruga azi complet Romania



Ma aflu aici pentru a obtine de la dvs votul de investitura

Reprezinta vointa politica a coalitiei majoritare din Parlament

Veti vota nu persoane, ci dorinta cetatenilor Romaniei exprimata prin democratie

Vom guverna cu mandrie si respect pentru romani

Fata de premierii care m-au precedat, am un avantaj: este pentru prima oara cand programul de guvernare se bucura de un grad de cunoastere atat de avansat

In 2014 a fost pentru prima oara cand o coalitiei a fost votata pentru programul de guvernare

E pentru prima oara cand opozitia urmareste la virgula tot ce sta scris in acest program

Ma voi rezuma la elementele principale pe care le am in vedere

Obiectivul mandatului meu e ca Romania sa fie in prima jumatate a clasamentului economiilor din UE in 2020, astfel incat tinerii sa nu mai plece din Romania iar cei care au plecat sa isi doreasca sa revina

Am in vedere cresterea investitiilor pentru modernizarea infrastructurii, reformarea administratiei si reducerea birocratiei, cresterea veniturilor populatiei

Imi voi incepe mandatul de la o absorbtie a fondurilor europene de aproape 11%

Asta ne va permite sa ajungem la 30 mld euro pana in 2020

Legile de infiintare a fondului suveran de investitii si a bancii de dezvoltare a Romaniei sunt deja in dezbatere parlamentara

Avem trei domenii majore la investitii: infrastructura rutiera si feroviara

Vom creste cu peste 50% numarul de drumuri modernizate

La Sanatate, avem proiectul celor 8 spitale regionale si a spitalului republican

Vom continua dotarea cu aparatura medicala de ultima generatie

Vreau ca romanii sa aiba salarii cat mai apropiate de cele din UE

Majorarile salariale de anul trecut au redus cu 70% numarul medicilor care isi depun dosare pentru plecarea din tara

Aceasta e calea pe care trebuie sa mergem, sa crestem salariile



In 2020, salariul minim net pe economie va depasi 300 de euro

Trebuie sa continuam majorarea punctului de pensie. Trebuie eliminate inechitatile printr-o noua lege a pensiilor

Reformarea administratiei: Suntem o tara cu una dintre cele mai bune infrastructuri de IT din lume. Vreau ca cele mai multe tranzactii si depuneri de documente sa se faca prin mijloace online

Am in vedere reducerea birocratiei prin simplificarea sistemului fiscal, reducerea sau comasarea numarului de taxe platite

Am in vedere maxim 50 de taxe cu aplicare generala si cat mai curand posibil

Cat timp voi fi premier nu voi introduce nicio taxa noua in Romania

Chiar de saptamana aceasta vom renunta la formularul 600 si in perioada urmatoare la toate celelalte. Un singur formular e propunerea noastra

Voi acorda o atentie deosebita parteneriatelor strategice ale Romaniei, in mod special celui cu SUA

Imi propun ca Romania sa isi sustina cu demnitate interesele pe plan extern

Voi conduce un guvern politic, sustinut de majoritatea parlamentara

Aceasta tara trebuie condusa de cei alesi, nu de cei numiti

Guvernul va raspunde pentru oportunitatea deciziilor sale exclusiv in fata coalitiei majoritare

Cat voi fi premier, nici o alta institutie, nici un centru de putere nu va mai putea spune guvernului ce are de facut

Am vazut in PE ca puterea si opozitia pot avea un dialog civilizat si constructiv

Voi face tot ce imi sta in putere pentru a convinge romanii ca nu au gresit atunci cand au indraznit sa creada in Romania



