UDMR anunta ca va vota guvernul Dancila: Vom da si noi o sansa coalitiei PSD-ALDE

"Cine ar guverna daca nu ei?", s-a intrebat Kelemen, aratand ca "aritmetic PSD are majoritate", avand "zece voturi peste numarul necesar pentru a investi guvernul", si nu exista nicio alta propunere de formare a guvernului."Vom da si noi o sansa coalitiei PSD-ALDE prin voturile noastre astazi la investirea guvernului", a subliniat Kelemen Hunor.Kelemen Hunor pare sa fi facut o referire la declaratia presedintelui Klaus Iohannis , dupa consultarile cu partidele politice, cand seful statului a anuntat ca a decis sa dea "PSD-ului inca o sansa" si sa desemneze pe Viorica Dancila candidat pentru functia de prim ministru."In primul rand, aceasta decizie trebuie sa fie conforma cu Constitutia si cu deciziile CCR in materie de desemnare. Si aici argumentul cel mai puternic este aritmetica parlamentara. In Parlament, dupa consultari, imi e foarte clar: PSD dispune de o majoritate.Si atunci cantarind toate argumentele, tinand cont de situatia concreta din Parlament, am decis sa dau PSD-ului inca o sansa si sa desemnez persoana propusa de PSD, pe doamna Dancila", a spus Iohannis, in 17 ianuarie.