UPDATE Tudorel Toader, avizat favorabil pentru inca un mandat: "Exista o perceptie in societate ca cei care au fost eliberati au comis fapte si s-au reintors. Din 4458 eliberati, s-au intors 42"

Raspunsuri Tudorel Toader:



Deputatul liberal Ioan Cupsa i-a inmanat, la final, Cartea Neagra a guvernarii PSD-ALDE. Tudorel i-a replicat "cel putin este bine legata".Din declaratiile facute de Tudorel Toader:"Sunt foarte onorat ca actuala coalitie de guvernare m-a investit cu aceasta onoare deosebita. La precedentele participari raspundeam la o intrebare fireasca, care si astazi poate fi la fel de fireasca: ce ma recomanda pentru a accede la demnitatea de ministru. Eu stiu ca dvs aveti CV-ul meu, in buna parte ne cunosatem, dar daca as raspunde la aceasta intrebare ipotetica as spun experienta de aproape un an, experienta de aproape 10 ani de judecator la CCR, 12 ani decan, paote experientele de 27 ani la catedra. Sigur ca anii pe care i-am enumerat ar determina sa am peste 100 de ani, numai ca aceste activitati de fiecare data le-am desfasurat in mod concomitent.As spune despre ministerul justitiei este foarte important, cu probleme foarte multe, care nu rezolva doar problemele care ii revin ci un minister care participa la rezolvarea problemelor juridice din toate sectoarele din societate. Stiti foarte bine, actele normative necesita avizul ministerului justitiei.Stiti dvs reafirm sieu faptul ca sunt indepdent dar sunt sustinut de coalitia majoritara. Evident ca ma voi integra in formula, echipa guvernamentala. Evident ca imi voi concentra activitatile asupra capitolului din Justitie din programul de guvernare. Evident ca nu am eu si nu pot avea initiative altele decat cele din programul de guvernare, dar tot adevarat este si faptul ca pe langa capitolul Justitiei din programul de guvernare ministerul are o strategie pe care o dezvolta si pe care, impreuna cu echipa, trebuie sa o realizam.Sigur dvs aveti programul de guvernare, capitolul justitie a suferit modificari. In primul rand, in mod firesc nu se mai regasesc problemele care au fost rezolvate.Ce ne propunem - sa continuam ceea ce este in derulare. Am in vedere spre exemplu ceea ce am inceput si scrie in programul de guvernare, "asanarea normativa". A inceput si va dau cateva exemple, in afara de cele notorii, adica de legile justitiei. In afara de codul penal si d eprocedura penala, am trimis proiecte de punere in acord a legilor cu deciziile de neconstitutionalitate, avem statutul functionarilor din penitenciare, statutul grefierilor, statutul functionarilor de la INEC, zilele acestea lucram la legea privind executorii judecatoresti.Am inceput cu domeniul juridic, pe care il vom extinde. Vorbeam cu conducerea notarilor, avocatilor, legi care ar trebui actualizate.Avem in derulare un proiect frumos, inceput in 2013, cel privind educatia juridica in scoli.Mi-ar făcea placere sa vorbesc despre cartierul Justitiei. Sta in aceasta zona aproape de biblioteca antionala, un teren care a fost trecut de la o autoritate la alta. Eu personal exprim optimismul. Sa dam spatiile necesare bunei functionari a justitiei, sa avem un cartier in care lumea avocatilor, juristilor in general ca merg, indiferent de nivelul procesual in care se afla. Tot terenul ala nu e necesar pentru cartierul justitiei, acolo foarte bine poate fi o alee, o sala de conferinte, doua.De mare actualitate este in acest moment realizarea obligatiilor care ne rezulta din hotararea pilot a CEDO privind penitenciarele. Fapul ca exista informatii diferite, nu tot deauna concordante cu realitatea. CEDO nu putea sa ceara Romaniei ca in 6 luni de zile sa rezolve problema din penitenciare. CEDO a cerut ca in 6 luni de la ramanerea definitiva a hotararii sa prezentam foaia de parcurs, masurile si termenele pe care le vom lua pentru rezolvarea situatiei.Institutul de Criminologie a fost infiintat pe vremea mandatului lui Florin Iordache. Ce trebuie sa facem acum este sa il operationalizam. Avem in desfasurare un nou concurs. Prin urmare, a spune ca institutul ca obiectiv din program este nerealizat, a fost infiintat ramane de operationalizat."Intrebari:Pauliuc (PNL): Ne asteptam la o noua gratiere?Scandal in comisie pe tema numarului de intrebari pe care le pot pune membrii comisiilor.Stelian Ion (USR): In programul de guvernare se face referire la Inalta Curte, competenta in sfera contenciosului administrativ, ICCJ sa fie degravata. Trebuie sa ne hotaram ce facem.George Dirca (USR): Ati facut un studiu de impact privind modificarile la codul penal sau codul de procedura penala, cate dosare aflate in lucru urmeaza sa fie inchise?Eugen Nicolicea vrea sa incheie intrebarile si sa il lase sa raspunda pe ministru, Alina Gorghiu insista sa mai puna intrebari, scandal intre cei doi. Nicolicea ii taie microfonul in repetate randuri.Nicio intrebare nu imi este incomoda, raspund la ele pana diseara.: Este o problema de politica penala. Legea este in parlament, tine de dvs daca ii dati drumul mai departe. Tine de dvs, camera decizionala daca ne invitati la dezbatere sau nu. Proiectul a iesit din curtea MJ-ului si este in curtea dvs.Recursul compensatoriu: Nu a fost initiat cand eram eu la MJ, ci in 2016. Legea nu este a mea, studiul de impact se face cand se initiaza sau se adopta o lege.ICCJ: Inalta curte trebuie sa devina instanta care asigura interpretarea unitara a legii. Judecatorul ICCJ nu trebuie impovarat prin numarul de cauze, ci lasat sa dea aplicarea unitara a actelor normative.