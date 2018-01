Lucian Sova, propus la Ministerul Transporturilor: Apreciez ca minutul de lucru al unui ministru este prea scump pentru a petrece ore in sir calatorind spre diverse santiere. Secretarii de stat si sefii de companii trebuie sa stea mai mult pe teren

Ministerul Transporturilor are nevoie de o restartare administrativa si trebuie schimbat modul de functionare a directorilor din companiile din subordine, a declarat Lucian Sova, propus ca ministru al Transporturilor la audierile din Parlament. Sova a declarat ca in multe ministere exista tendinta ca ministrii sa fie condusi de catre directorii din companiile din subordine."Nu sunt dintre cei care vor fi sau au fost condusi de catre subordonatii lor, iar acest lucru este deja stiut la Ministerul Transporturilor si este deja probat la Ministerul Comunicatiilor. Contributia directa a unui ministru in interactiunea cu functionarii, si nu un comportament doar de demnitar, poate aduce progres", a declarat Lucian Sova la audieri."Sunt in executie peste 150 de kilometri de autostrada si lucrul acesta il stiti foarte bine cu totii, insa in cele doua zile am aprofundat atat cat se putea informatia din Ministerul Transporturilor. Stiu ca exista unele probleme privind receptia unor anumite segmente si de aceea am evitat sa dau [la audieri] cifre exacte", a explicat Sova.Lucian Sova a mai precizat ca vrea sa lucreze foarte mult din minister si sa fie in contact permanent cu subordonatii din institutie, asa cum s-a intamplat la Ministerul Comunicatiilor unde si-a setat ca scop sa petreaca 12 ore pe zi, cinci zile pe saptamana in minister. Intrebat daca va merge si el pe santiere constant asa cum au promis toti predecesorii sai, Lucian Sova a raspuns ca nu."Apreciez ca minutul de lucru al unui ministru al Transporturilor este prea scump pentru a petrece ore in sir calatorind spre diverse santiere. Cred ca secretarii de stat trebuie sa stea mai mult pe teren, apreciez ca sefii de companii trebuie sa isi foloseasca aparatele imense pe care le au, pentru monitorizarea a ceea ce se intampla pe santiere, astfel incat sa evitam situatii cand ajungem la receptie sa vedem ca exista neconformitati", a spus Sova.Sova a mai precizat ca vrea sa demareze cu Ministerul Justitiei si cu Inalta Curte o serie de discutii privind eficientizarea procedurilor de achizitii publice astfel incat intarzierile cauzate in instante prin contestatii sa fie diminuate.Lucian Sova a primit aviza pozitiv in comisiile reunite ale Parlamentului pentru postul de ministru al Transporturilor. Votul a fost 32 pentru si 11 impotriva.