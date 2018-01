SURSE Momente tensionate in PNL generate de Petre Roman si Daniel Zamfir

Potrivit surselor HotNews.ro, Petre Roman ar fi venit la sedinta liberalilor iar presedinta organizatiei de tineret, Mara Mares i-ar fi spus ca nu are ce cauta la sedinta, fiind pusa in discutie inclusiv calitatea de membru a fostului premier. Pe de alta parte, deputatul Daniel Zamfir, criticat pentru initiativele sale parlamentare controversate, ar fi incercat sa se victimizeze, cerandu-i liderului PNL sa spuna daca doreste sa-l excluda din partid.Ludovic Orban i-ar fi spus ca subiectul Zamfir nu figureaza pe ordinea de zi si ca ultimul sau proiect de lege care taie masiv din atributiile Curtii de Conturi (de pilda, nu institutia nu va mai putea verifica oportunitatea unei investitii realizate de o primarie, ci se va pronunta doar asupra legalitatii cheltuirii banilor) va trebui sa fie aprobat mai intai in forurile interne ale PNL. Potrivit surselor HotNews.ro, proiectul lui Zamfir nu se bucura de sustinere, nici cel referitor la plafonarea dobanzilor, nici cel referitor la societatilor de leasing.PSNews.ro mai scrie ca se pregateste terenul pentru schimbarea liderilor de grup parlamentar si ca Adriana Saftoiu s-ar pregati sa preia aceasta functie, insa potrivit surselor HotNews.ro liberalii o vor sustine si in acesta sesiune parlamentara pe Raluca Turcan la sefia grupului parlamentar al PNL.La sedinta PNL de duminca unul din liderii partidului ar fi ridicat si problema relatiei PNL cu presedintele Klaus Iohannis. Potrivit surselor HotNews.ro in partid exista un curent de nemultumire din cauza ca seful statului nu intretinte o relatie mai apropiata cu partidul. Orban le-ar fi adus aminte liberalilor ca exista un angajament luat de partid de a-l sustine pentru al doilea mandat. Potrivit surselor HotNews.ro, seful statului ar fi fost nemultumit la consultarii de la Cotroceni cu partidele inainte de formarea guvernului Dancila ca PNL nu s-a prezentat cu nici o propunere de premier si ca nu a discutat cu USR in prealabil pe tema formarii viitorului guvern."Puteam sa chem doar coalitia majoritara (n.r.- la consulari). Nu am facut asa, am vrut sa aflu opinia tuturor partidelor din Parlament. (...) Recunosc ca mi-ar fi facut placere ca la intrebarea catre fiecare grup din opozitie "Ati vorbit cu ceilalti?", sa fi raspuns ca "Da"", a declarat seful statului pe data de 23 ianuarie.