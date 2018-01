Paul Stanescu, ministrul desemnat al Dezvoltarii: "Ne gandim la un PNDL 3, in principal pentru apa si canal. Cerem Parlamentului aprobarea in regim de urgenta a Codului Administrativ si a modificarii Legii achizitiilor publice"

In ceea ce priveste modificarea cotelor defalcate din TVA, dupa micsorarea impozitului pe venit, o problema arzatoare a administratiei locale, Paul Stanescu a declarat ca nicio administratie locala nu va avea un buget mai mic ca anul trecut si se va rezolva la rectificare, insa a evitat sa raspunda cum se vor modifica aceste cote.Asta desi, in programul de Guvernare citat de ministru este prevazuta creșterea cotelor defalcate din impozitul pe venit către autoritățile locale, de la 73% (în 2018) la 100% și a masei impozabile prin includerea impozitului din pensii, de la 1 ianuarie 2019."In urma intalnirilor de lucru cu primarii, din discutiile cu astia, cele mai mari probleme le avem cu doua proiecte de legi care sunt in Parlament: Legea achizitiilor publilce, o sa va rog sa o trecem in regim de urgenta, fiindaca suntem ramasi in urma cu fondurile europene, sunt licitatii care dureaza de 2-6 ani , nu putem sa dezvoltam Romania cu asemenea lege. Si Codul administratiei, trebuie aprobat tot in procedura de urgenta. A fost depus la Parlament pe 12.12.2017. (...) In ceea ce priveste cotele defalcate din TVA care merg catre administratiile locale, in Legea bugetului de stat se spune ca niciun UAT nu va avea un buget mai mic decat in 2017. Cred ca nu este suficient. Un lucru foarte sensibil, pe care nu l-am analizat suficient, este exedentul bugetar, fiindca sunt proiecte multi-anuale, care inseamna tot excedent. Cred ca trebuie sa fie foarte bine definit si analizat. Apoi, daca eu ca primar nu pot sa cheltuiesc banii din venituri am o problema. Trebuie sa venim cu o OUG, la prima rectificare bugetara, in 6 luni, prin care sa ne asiguram ca toate proiectele derulate vor avea banii", a declarat Paul Stanescu.Opozitia nu a fost de acord cu aceasta solutie. "Haideti sa terminam cu chestiunea cu banii la rectificare, ca primarii sa astepte bani de la Guvern ca sa isi faca proiectele, nu este normal. Trebuie stabilite niste cote clare", a declarat Victor Paul Dobre, PNL.Intrebat de deputatul Florina Presada (USR) daca sustine suspendarea raportului de serviciu al functionarului public la trimiterea in judecata pentru fapte de coruptie, prevazuta in proiectul de Cod Administrativ, Paul Dobre a raspuns ca nu. "Sustin functionarul public fiindca este viata unui om. Daca este acuzat de fapte de coruptie, il transfer. Un proces poate sa dureze ani de zile, iar la final poate sa fie declarat nevinovat. Trebuie sa existe prezumtia de nevinovatie. El cu ce isi intretine familia? Eu ca om politic sustin acest lucru fiindca ai posibilitatea sa duci respectivul functionar in alta directie, nu sa il lasi fara loc de munca", a declarat Paul Stanescu.Intrebat daca raspunderea administrativa este extinsa si asupra prefectilor si subprefectilor, acesta spune ca acestia sunt oameni politici. "Ar insemna sa ne dam dupa deget ca prefectul nu este om politic. Exista o propunere ca prefectul sa fie secretar de stat si suprefectul subsecretar de stat, dar va exista un personal tehnic care asigure continuitatea", a spus acesta.Intrebat daca va sustine ca proiectele care vizeaza patrimoniul localitatilor sa fie votate cu majoritate simpla in loc de doua treimi, Paul Stanescu a declarat ca asa doresc primarii.Intrebat despre infiintarea unei structuri pentru dezvoltarea capitalei pe langa Ministerul Dezvoltarii, propus de primarul Gabriela Firea, Paul Stanescu a declarat ca mai multe capitale europene au un astfel de departament, si ramane de vazut daca nu si alte alte orase mari trebuie sa aiba, in afara de capitala. Intrebat ce va face acest departament, Paul Stanescu a declarat: "Intrebati-o pe doamna Firea".In ceea ce priveste PNDL 2, Paul Stanescu a declarat ca nu va exista niciun primar care sa ramana fara contract semnat. "Prin PNDL 2 avem credite de angajament de 30 miliarde lei , 6851 obiective de investitii, 3257 contracte de finantare semnate, din care din 17 octombrie 2017, de cand sunt eu ministru, semnate 2767 contracte. In 2018 mai trebuie semnate 3590 contracte. Ne gandim la un PNDL 3, in principal pentru dezvoltarea retelelor de apa si canal. Probabil vor fi si drumuri si capitole la care stam mai rau in modernizarea satului romanesc. Va fi o decizie politica", a mai declarat Paul Stanescu.PrioritatiIn ceea ce priveste prioritatile noului mandat, Paul Stanescu a declarat ca sunt cele din programul de guvernare, respectiv asigurarea pachetului minim de servicii publice în fiecare localitate din mediul rural – 10 S (zece servicii). Astfel, pentru perioada 2018 -2020, Guvernul propune continuarea asigurării din bugetul de stat/fonduri nerambursabile a sumelor necesare implementării pachetului minim de serviciipublice în fiecare localitate. In programul de Guvernare este prevazuta acordarea de împrumuturi din trezorerie pentru 10S = Modernizarea satului românesc.- Sănătate: dispensar medical rural, centru medical de permanență- Educație: școli, grădinițe, creșe- Apă – canalizare: conformarea cu țintele obligatorii ale directivei 91/271/ EC- Energie termică, electrică: iluminat public- Transport, drumuri: modernizare/reabilitare drumuri comunale, județene, străzi, zone pietonale, poduri, pasaje, piste biciclete- Salubrizare: conformare cu țintele obligtorii- Cultură: cămin cultural- Culte: reabilitare lăcaș de cult- Sport: construcție/modernizare baze sportive pentru sport de masă și performanță- Locuință: locuințe sociale, locuințe pentru tineri, locuințe de serviciu pentru specialiști, clădiri cu risc seismic- Creșterea procentului de racordare la serviciile de apă de la 65,2% în 2016 la 87% până în 2020;- Creșterea procentului de racordare la serviciile de canalizare de la 49,1 % în 2016 la 60%, până în 2020- Creșterea procentului de drumuri modernizate de la 39,4% în 2016 la 61% până în 2020- Creșterea procentului de proprietăți cadastrate și înregistrate de la 40% în 2016, la 80% locuințe și 100% la terenuri agricole- 100% școli cu autorizație de funcționare până în 2020.- Program investiții pentru modernizarea drumurilor județene (2018-2020): 2.7 mld euro (946 mil fonduri nerambursabile și 1.774 mld buget de stat)- Program investiții pentru modernizarea drumurilor comunale (2018- 2020): 3.8 mld euro (440 mil fonduri nerambursabile și 3.428 mld buget de stat)- Program investiții pentru serviciile de Apă -Canal (2018-2020): 5.89 mld euro (3.0 mld fonduri nerambursabile și 2.89 mld buget de stat)- Program investiții pentru conformare deșeuri (2018-2020): 352 milioane fonduri nerambursabile- Program investiții pentru servicii de cadastru (2018-2020): 913 milioane euro (313 mil fonduri nerambursabile și 600 mil buget de stat)- Program investiții în termoizolarea locuințelor (2018-2020): 2.1 miliarde (1.1 mld fonduri nerambursabile și 1.0 mld buget de stat)- Program invetiții în infrastructură socială în zone rurale (educaţie, sănătate, cultură, sport) (2018-2020): 1.3 miliarde (522 mil fonduri nerambursabile și 788 mil buget de stat)- Program pentru construcția de locuințe publice pentru tineri, persoane aflate în dificultate (venituri reduse, chiriași evacuați,etc) și locuințe de serviciu pentru medici, profesori, personalul din apărare și siguranță publică = 2.500 de locuințe.Stanescu va gestiona ministerul cu cel mai mare buget din Romania si care distribuie banii din bugetul national catre primarii si consilii judetene. Stanescu, seful PSD Olt, este unul dintre baronii PSD cu mare influenta in partid. A fost presedintele CJ Olt timp de 8 ani, iar din 2016 e senator. El si-a impus si fratele pe listele parlamentare, Alexandru Stanescu fiind deputat, iar sotia sa a ajuns din profesor la Scoala generala Visina consilier la Ministerul Educatiei.Inalta Curte de Casatie si Justitie a amanat recent pentru 8 februarie discutarea cererii DNA de confirmare a redeschiderii urmaririi penale intr-un dosar in care este vizat si Paul Stanescu. Instanta suprema a amanat procesul, din cauza ca celelalte persoane implicate in dosar nu au avut avocat.Prezent la instanta suprema, Paul Stanescu a declarat ca va demisiona din functie daca va fi inculpat in acest dosar."In 2010, Curtea de Conturi a facut verificari de fond, a spus ca totul e in regula. Dupa aceea, un cetatean a carui identitate, spune DNA, nu a fost gasita a facut o sesizare in dosarul cu finantarea echipei de fotbal Alro Slatina si au inceput cercetarile. DNA Craiova a avut un expert, au verificat daca exista prejudiciu, DNA Craiova a zis ca nu exista prejudiciu si in baza constatarilor au dat neinceperea urmaririi penale. Pe 17 ianuarie 2018, DNA cere redeschiderea din nou a acestui dosar. Nu stiu care e cauza (...) Mai sunt inca trei auditori de la Curtea de Conturi citati in acest dosar si s-a amanat. Ceea ce va pot spune eu este un lucru clar: in momentul in care voi deveni inculpat in acest dosar, eu, Paul Stanescu, ii voi pune demisia pe masa prim-ministrului. Asta trebuie sa stiti de la mine. Declaratia mea este o certitudine (...). Eu cred ca totul a fost legal", a afirmat Paul Stanescu recentCererea DNA a fost inregistrata pe data de 17 ianuarie 2018, iar alaturi de Stanescu, intimati in dosar sunt Marian Belu Briceag, Florin Cotosman si Remus Manolache. Potrivit unor surse judiciare, dosarul a pornit de la o sesizare a Curtii de Conturi si are ca obiect deturnare de fonduri de la Consiliul Judetean Olt, in legatura cu finantarea unei echipe de fotbal.Paul Stanescu e considerat unul dintre cei mai duri baroni din PSD, cu o influenta majora la nivel central. El l-a ajutat pe Liviu Dragnea, alaturi de alti lideri PSD din sud, sa preia sefia partidului.Aceleasi surse spun ca Paul Stanescu conduce de facto judetul Olt, desi acum este doar senator. De altfel, judetul Olt a primit in aceasta vara cei mai multi bani de la Ministerul Dezvoltarii prin Programul National de Dezvoltare Locala (faza 2).Paul Stanescu a fost timp de 8 ani presedintele CJ Olt, anterior fiind directorul firmei de mecanizare in agricultura Agromec Vișina (1992-2008), director I.A.S Studina (1988-1991) si directorul Fabricii de conserve Caracal (1982-1987). El a absolvit Facultatea de Agronomie Craiova (1982).El a intrat in PSD in 2003. Adevarul scrie ca in 2010 l-a invins la alegerile interne din PSD Olt chiar pe Ion Toma, cel care il adusese in partid.Stanescu a fost vizat si de o plangere penala a Curtii de Conturi pentru o presupusa finantare ilegala a echipei de fotbal FC Olt Slatina din banii Consiliului Judetean, dar in acest moment nu avem informatii despre existenta unui dosar penal pe numele sau. Potrivit publicatiei ConcretInOlt, DNA a comunicat in luna septembrie a acestui an ca dosarul care-l vizeaza pe Stanescu pentru abuz in serviciu este in lucru la structura centrala a parchetului anti-coruptie (Sursa). DNA ceruse in 2015 redeschiderea anchetei penale care-l viza pe Paul Stanescu, solicitare admisa de Tribunalul Olt.Paul Stanescu si-a impus in diferite ministere oameni extrem de apropiati in ultimul an. Astfel, la Ministerul Justitiei a impus-o ca secretar de stat pe Mariana Mot, fost judecator la Curtea de Apel Craiova, dupa cum a scris HotNews.ro in ianuarie 2017.De asemenea, la Ministerul Agriculturii, Paul Stanescu l-a impus ca secretar de stat pe Daniel Botanoiu, iar la sefia Inspectoratului de Stat in Constructii pe Emil Albota (sursa: Romania Libera)Avere: Paul Stanescu detine 5 terenuri, 2 imobile, un cont de 24.000 de lei (sursa: declaratia de avere)