Kelemen Hunor, dupa intalnirea cu Ludovic Orban: Ca sa ma convingi, trebuie sa incepi discutiile cu saptamani, cu luni inainte

"Oricine vrea sa discute cu mine, usa e deschisa. M-a sunat aseara tarziu (Orban - n.r.), l-am resunat in aceasta dimineata, am baut o cafea si cu asta basta. Nu am ce sa va dau informatii mai interesante. Noi vom lua o decizie la ora 14,00. Nu era o chestiune de a ma convinge. Ca sa ma convingi, inainte de vot, cu cateva ore... Trebuie sa incepi discutiile cu saptamani, cu luni, inainte", a afirmat Kelemen Hunor.