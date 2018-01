George Ivascu vrea lege pentru promovarea meseriilor traditionale. Propunerea PSD pentru Ministerul Culturii a primit aviz favorabil

Printre acestea a enumerat restaurarea caselor memoriale ale artizanilor Marii Uniri, amplasarea de placi placi comemorative in locurile unde s-au desfasurat evenimente care au legatura cu Marea Unire, inaugurarea de monumente ale personalitatilor care au contribuit la infaptuirea Marii Uniri, festivaluri si concerte. Un alt proiect este tranformarea Muzeului Unirii din Alba Iulia in Centrul National de Cercetare a Marii Uniri, dar si realizarea unei sali de spectacole, in Bucuresti, pentru festivalul George Enescu.In cadrul comisiileor de Cultura, Ivascu a primit 16 voturi pentru, 7 voturi impotriva, nicio abtinere. Reprezentantii PNL au declarat ca voteaza impotriva.Prioritatile enumerate de George Ivascu in cadrul audierii sunt:- evaluarea, revizuirea, completarea si modificarea intregului cadru legislativ in conformitate cu legislatia europeana. Prioritati: definitivarea Codului Patrimoniului, definitivarea cadrului legisaltiv in ceea ce priveste domeniul artelor spectacolelor, inclusiv in sfera privata, parteneriatul public-privat ca parghie importanta in finantarea si dezvoltarea institutiilor de cultura, stabilirea normelor si a legislatiei care sa imbunatateasca finantarea institutiilor de cultura, sprijinirea segmentului independent si a sferei ONG, adoptarea Legii mestesugarilor pentru promovarea meseriilor traditionale din Romania;- fundamentarea, finalizarea si implemenatrea Strategiei Nationale pentru pentru cultura si patrimoniu;- crearea unui cadru si a unor mecanisme consultative de maxima eficienta; permanentizarea unor mecanisme de consultare cu organizatiile profesionale, universitati, societatea civila, minoritati;- punerea imediata in aplicare a proiecteor aprobate si bugetate in programul Centenarului. Sunt vizate: restaurarea caselor memoriale ale artizanilor Marii Uniri, amplasarea de placi placi comemorative in locurile unde s-au desfasurat evenimente care au legatura cu Marea Unire, inaugurarea de monumente ale personalitatilor care au contribuit la infaptuirea Marii Uniri, realizarea de monografii si cerecetari istorice, simpozioane, expozitii, festivaluri, concerte, tranformarea Muzeului Unirii din Alba Iulia in Centrul National de Cercetare a Marii Uniri;- implicarea Ministerului in alte proiecte de mare anvergura: Targul International de Carte de la Leipzig, realizarea conditiilor optime a programului cultural Romania-Franta; organizarea festivalului George Enescu; implicarea alaturi de guvern in proiectul Timisoara Capitala Europeana a Culturii 2021, continuarea si finalizarea obiectivelor din programul LIMES;- realizarea Pactului National pentru Cultura. Cultura trebuie sa devina o prioritate a actului de guvernare. In cadrul acestui pact se propune realizarea atat a unor proiecte mici si medii, la nivelul localitatilor, dar si lucari de anvergura: construirea unei sali moderne de concerte in Bucuresti, festivalul Enescu are nevoie de aceasta sala; asigurarea financiara pentru protejarea si conservarea obiectelor de arata aflate in patrimoniul muzeelor si siturilor arheologice; sprijinul industriei cinematografice; reabilitatrrea retelei cinematografice nationale.- parteneriate cu ministerele de resort, de exemplu, cu Ministerul Educatiei pentru proiectul "Educatie prin Cultura", cu Ministerul Turismului pentru dezvoltarea zonei de turism cultural;George Ivascu are 49 de ani, este actor, director al Teatrului Metropolis din 2007 finantat de Primaria Capitalei, iar potrivit declaratiei de interese din 2017 este membru in Marea Loja Nationala Romana. Pe internet circula filmari in care Ivascu apare in timpul unor presupuse ritualuri masonice. George Ivascu a absolvit Institutul de Arta Teatrala si Cinematografica in anul 1993. Din 1993 a activat ca actor la Teatrul de Comedie, iar din 1996 a activat ca actor la Teatrul National I.L. Caragiale, Bucuresti (TNB). Initiatorl proiectului aleea celebritatilor.Presedintele Ion Iliescu i-a conferit lui George Ivascu in 2004 Ordinul Meritul Cultural in grad de Cavaler, Categoria D - "Arta Spectacolului", "in semn de apreciere a intregii activitati si pentru daruirea si talentul interpretativ pus in slujba artei scenice si a spectacolului".Este casatorit cu Alice Barb, regizor, actor si director la Centrul Cultural Casa Artelor Sector 3, condusa de Robert Negoita.Potrivit declaratiei de avere, depusa in iulie 2017, in calitate de manager al Teatrului Metropolis, acesta detine o casa de 95 mp, dobandita in 2015, in comuna Balotesti, Ilfov, dar si tablouri, antichitati si instrumente muzicale in valoare de 5.000 euro.Acesta are in cont 154.253 lei, potrivit sursei citate, dar si datorii de:- credit de 45.000 lei accesat in 2015 si scadent in 2020;- credit de 40.000 lei accesat in 2015 si scadent in 2020;- impumut de 30.000 euro de la Nagy Robert, accesat in 2013, scadent in 2020;-leasing Autoitalia Group - 36.818 euro, accesat 2013, scadent 2017;La capitolul venituri, a incasat 54.864 lei de la Teatrul Metropolis, iar de la UNATC 38.096 lei.Potrivit declaratiei de interese acesta este membru in:- Asociatia Culturala QUo Vadis Romania- Asociatia pentru Administrarea Rs;- Asociatia Marea Loja Nationala Romana (MLNR);- Asociatia Culturala Grivita 53;