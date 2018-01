​SONDAJ Credeti ca Guvernul Dancila va fi votat sau nu in Parlament?

Participa la sondajul HotNews.ro

Votul de investitura a noului guvern este programat sa aiba loc luni dupa-amiaza in plenul reunit al Parlamentului. In cursul diminetii, la audierile ministrilor propusi, in comisile de specialitate, parea ca niciunul nu va intampina probleme. La votul din plen, insa, se va pronunta si factiunea anti-Dragnea din PSD. Credeti ca noul guvern va fi votat sau nu?