Ludovic Orban: Programul de guvernare pare scris la betie. Sper ca nimeni nu-si imagineaza ca Vasilica Viorica Dancila va fi premierul acestei tari

"Am decis in Biroul Politic National, impreuna cu grupurile parlamentare, ca vom vota impotriva, la vedere, la investirea Guvernului, deci nu vom vota acest Guvern, ca vom continua comunicarea, dialogul si incercarea de a convinge oricare parlamentar din actuala majoritate. Facem apel catre parlamentarii minoritatilor si UDMR si, de asemenea, catre parlamentarii care mai au capul pe umeri si mai au un pic de sensibilitate fata de soarta Romaniei sa voteze impotriva investirii acestui Guvern. Orice parlamentar din PSD care stie ca Dragnea duce Romania in prapastie, ca Dragnea va duce PSD-ul spre prabusire totala, daca vrea sa scape de Dragnea, acum este ocazia, acum este ceasul al doisprezecelea", a afirmat liderul PNL, citat de Agerpres.El a spus ca, odata cu investirea Guvernului Dancila, Liviu Dragnea va deveni "premierul de facto si va taia si va spanzura in tot ceea ce inseamna decizie guvernamentala": "Sper ca nimeni nu-si imagineaza ca Vasilica Viorica Dancila va fi premierul acestei tari", a afirmat Orban.Presedintele liberalilor a sustinut ca este inadmisibil sa reduci la 30 de minute audierea unui ministru, motiv pentru care le-a cerut parlamentarilor PNL sa nu accepte aceasta limitare.Potrivit liderului PNL, programul de guvernare pare scris la "betie": "Nu sunt de acord cu domnul Kelemen Hunor ca este scris intre doua beri. Cred ca este scris intre 200 de whiskey, intre a patra suta si a cincea suta de whiskey. Pare un program scris la betie sau un program scris la misto intr-o lipsa totala de respect si intr-o sfidare a cetateanului", a mai spus Orban.El a argumentat ca marea majoritate a masurilor inscrise in noul program de guvernare sunt copy-paste dupa cele din vechiul program, iar termenul de intrare in vigoare, cum este cazul masurilor fiscale si al obiectivelor de investitii, a fost amanat cu un an."Este o colectie de ineptii si un nou sir de minciuni gogonate care nu au in spate absolut niciun fel de fundament. Nu exista nicio legatura intre obiectivele inscrise in programul de guvernare nou si legea bugetului de stat pe 2018. Ministrii care si-au asumat realizarea acestor obiective, dintre care unele au termene 2019 sau 2020, nu si-au citit filele de buget, habar n-au ca in legea bugetului de stat sunt obiective de investitii pe care ei si le asuma sa le finalizeze pentru care exista zero lei alocari in legea bugetului de stat", a incheiat Orban.