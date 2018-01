Liderii coalitiei despre Valentin Popa, propus la Ministerul Educatiei - Dragnea: Are o buna sustinere din partea rectorilor, pentru mine asta este foarte important / Tariceanu: Trebuie judecat dupa realizari; nu e profesor de limba romana

Intrebat, duminica, ce parere are despre greselile gramaticale pe care le face Valentin Popa, propus pentru functia de ministru al Educatiei, Liviu Dragnea a spus ca acesta are o sustinere foarte buna din partea rectorilor."Eu am vazut, tot in presa, o sustinere din partea a 45 de rectori din Romania, am inteles 45 din 48. Pentru mine asta este foarte important. Am vazut aceasta declaratie de sustinere si chiar cateva interventii ale unor oameni care lucreaza la varful Educatiei romanesti si care au incredere in aceasta propunere si atunci de ce sa nu tinem cont si de parerea lor?", a afirmat Dragnea.De asemenea, raspunzand unei intrebari referitoare la exemplul pe care-l da Valentin Popa elevilor din Romania, vorbind incorect romaneste, Dragnea a declarat: "Eu sper sa fie un exemplu bun prin tot ceea ce va face ca ministru al Educatiei, daca maine va obtine votul intregul Cabinet".Potrivit liderului PSD, "in Comitetul Executiv National se voteaza", dincolo de discutiile din sedinta, iar Valentin Popa a fost validat de acest for de conducere al partidului.Intrebat daca are emotii in ceea ce priveste votul de investire a noului Guvern, liderul PSD a precizat ironic ca "tot timpul este emotionat". "Tot timpul sunt emotionat. Tot timpul, cand colegi merg la audieri, am foarte mari emotii si atunci asteptam cu infrigurare sa se termine audierile de maine si bineinteles votul", a adaugat Liviu Dragnea, conform Agerpres.La randul sau, presedintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a afirmat ca Valentin Popa are o "sustinere consistenta" in mediul academic si ar trebui judecat dupa realizari.Intrebat daca e multumit de Valentin Popa, ministrul propus pentru Educatie care s-ar fi exprimat cu dezacorduri, Tariceanu a spus: "Am impresia ca nu e profesor de limba romana. Are niste lacune"."Am vazut in presa. Nu stiu daca s-a facut o culegere a acestora, dar (...) este rectorul unei institutii de invatamant superior, care are o lunga experienta in Educatie si care are si o sustinere consistenta. Daca am inteles bine, cred ca toti rectorii institutiilor de invatamant superior au semnat o petitie de sustinere. Cred ca aceste lucruri nu trebuie puse in special pe primul plan. Trebuie sa vedem ce isi propune ministrul si ce este capabil sa faca si sa-l judecam dupa realizari", a spus Tariceanu, potrivit Agerpres.El a mai mentionat ca orice persoana publica are parte si de critici si de sustinatori. O inregistrare video in care Valentin Popa, cel propus pentru functia de ministru al Educatiei, face numeroase greseli de limba a aparut in mediul online la cateva ore de la anuntul privind includerea sa in Guvernului Dancila. Rectorul Universitatii "Stefan cel Mare" din Suceava vorbeste despre "pamblica" si face numeroase dezacorduri.