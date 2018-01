Tariceanu, despre intalnirea PSD-ALDE cu Dancila si ministrii propusi: Am vorbit despre continuarea luptei cu statul paralel

"Exista o dorinta ca maine sa se prezinte cat mai bine ministrii. S-au pregatit cat mai bine pentru a asimila ceea ce noi consideram puncte importante in program si am convingerea ca si in continuare grupurile parlamentare vor acorda sprijinul de care este nevoie pentru ca viitorul Cabinet sa performeze cat mai bine", a declarat liderul ALDE, la finalul intalnirii.Tariceanu a precizat ca el le-a vorbit despre dorinta de a fi urmarite prioritatile economice."Am vorbit si despre necesitatea consolidarii statului de drept, a revenirii la normalitate, a continuarii acestei lupre cu statul paralel si cred ca printr-o relatie solida Guvern-Parlament vom putea sa restabilim normalitatea in Romania si sa castigam lupta cu statul paralel", a mai declarat presedintele Senatului.El a spus, de asemenea, ca, fiind anul Centenarului, sunt importante si cateva obiective majore de investitii care trebuie puse in mod clar si concret pe harta, precum si obiective social-culturale dedicate Centenarului si de care sa se bucure toti romanii."Doamna Dancila a mentionat trei lucruri care au fost scoase din programul de guvernare. Primul este binecunoscuta taxa de solidaritate, a doua cred ca taxa pe E-uri, vorbim despre aditivii folositi in alimente. Al treilea lucru mentionat nu mi-l aduc aminte. Ce doresc sa subliniez: ne dorim pentru 2018 o politica fiscala care sa fie una non-interventionista, deci o minima interventie a statului in economie, economia merge bine in 2018", a precizat Tariceanu.