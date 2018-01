Dragnea, despre criticile lui Kelemen Hunor: Programul de guvernare nu a suferit modificari importante, este cam acelasi care a fost votat / Noi speram ca UDMR sa ne sustina a votul de investitura

Liviu Dragnea a fost intrebat, duminica, ce parere are despre atitudinea critica a lui Kelemen Hunor, care a afirmat ca programul de guvernare pare a fi scris "la Ministerul Agriculturii, intre doua beri", liderul PSD spunand ca "e foarte bine sa fie critic"."E foarte bine sa fie critic. Programul de guvernare nu a suferit modificari importante, este cam acelasi care a fost votat", a spus Dragnea.Acesta a precizat ca a avut o discutie cu liderii UDMR si spera ca acestia sa sustina investirea Guvernului."Noi am avut o discutie cu UDMR, luni vor decide daca vor sustine prin vot investitura Guvernului sau nu. Noi speram sa ne sustina", a spus Dragnea.Intrebat daca are emotii pentru ziua de luni, cand se voteaza noul Guvern, Dragnea a spus ca asteapta "cu infrigurare" audierile din comisii si votul din Parlament."Tot timpul sunt emotionat, tot timpul cand colegii mei merg la audieri am foarte mari emotii si atunci asteptam cu infrigurare sa se termine audierile de maine si, bineinteles, votul de dupa", a mai spus seful PSD.Liderii coalitiei, Liviu Dragnea si Calin Popescu Tariceanu, insotiti de premierul desemnat, Viorica Dancila, au avut, duminica, o intalnire cu parlamentarii coalitiei la care au participat si cei desemnati sa faca parte din Guvernul Dancila.Dupa sedinta, Liviu Dragnea si Calin Popescu Tariceanu au anuntat ca ministrii s-au prezentat colegilor, iar Viorica Dancila a prezentat cateva dintre punctele principale ale programului de guvernare.