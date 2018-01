Petre Daea, despre declaratiile lui Kelemen Hunor: In 1968 m-am imbatat; si acum mi-e rau...

"In 1968 m-am imbatat. Daca ma gandesc... si acum mi-e rau...", a spus el, la Palatul Parlamentului. Liderul UDMR, Kelemen Hunor, a declarat sambata seara , in cadrul aniversarii a 15 ani de la infiintarea Conferintei Tineretului Maghiar, ca din discutiile avute cu presedintele executiv al Uniunii, Porcsalmi Balint, a reiesit ca noul program de guvernare "arata de parca ar fi scris in Ministerul Agriculturii, printre doua beri"."A citit careva planul de guvernare? Stiu ca Balint l-a citit si mi-a spus ca arata de parca ar fi scris in Ministerul Agriculturii, printre doua beri. Se va decide saptamana viitoare referitor la acest plan de guvernare si ar fi foarte bine daca v-ati exprima si voi parerea. Eu as fi foarte bucuros ca maine dimineata sa cititi acest program de guvernare si sa ne spuneti ideile voastre pana luni dimineata. Avem si noi idei referitoare la perioada urmatoare pe care vrem sa le prezentam", a afirmat Kelemen Hunor, potrivit traducerii oficiale.