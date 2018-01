Kelemen Hunor, despre programul de guvernare: Mi s-a spus ca arata de parca ar fi scris printre doua beri

Consiliul Tinerilor Maghiari (MIERT) a semnat un nou acord de cooperare cu UDMR

"A citit careva planul de guvernare? Stiu ca Balint l-a citit si mi-a spus ca arata de parca ar fi scris in Ministerul Agriculturii, printre doua beri. Se va decide saptamana viitoare referitor la acest plan de guvernare si ar fi foarte bine daca v-ati exprima si voi parerea. Eu as fi foarte bucuros ca maine dimineata sa cititi acest program de guvernare si sa ne spuneti ideile voastre pana luni dimineata. Avem si noi idei referitoare la perioada urmatoare pe care vrem sa le prezentam. Toate aceste acorduri sunt pe plan indelungat", a declarat Kelemen Hunor, potrivit traducerii oficiale.Liderul UDMR, Kelemen Hunor, si presedintele Consiliului Tinerilor Maghiari (MIERT), Oltean Csongor, au semnat sambata seara, la Targu Mures, un nou acord de colaborare in cadrul aniversarii a 15 ani de la infiintarea organizatiei de tineret."Am sa semnez toate documentele care vor avea un continut pozitiv. Cel mai important lucru este ca pastram aceasta colaborare, sa intre persoane tinere in aceasta organizatie, cei care doresc sa munceasca pentru comunitate, cei care sunt capabili sa ramana pe pozitii in aceasta lume competitiva, si pe plan local si pe plan national. Trebuie sa reinnoim in fiecare an si in fiecare luna aceasta colaborare", a declarat Kelemen Hunor, potrivit traducerii oficiale.Presedintele MIERT a declarat pentru Agerpres ca se impunea semnarea unui nou acord intrucat ultimul a fost parafat in urma cu cinci ani."In principiu, ideea principala a fost ca dupa 15 ani sa semnam inca o data contractul, pentru ca, daca ne amintim, acum 5 ani a fost semnat contractul dupa 10 ani, pentru ca in UDMR a fost o schimbare, dupa Marko Bela a venit domnul presedinte Kelemen Hunor. Acum, dupa 5 ani, am crezut ca ar fi nevoie sa vorbim putin despre niste chestii concrete, cum ar fi ce fel de proiecte vom face in urmatorii ani, care sunt prioritatile noastre ca asociatie de tineret si, ceea ce este foarte important, suntem in anul Centenarului. Noi credem ca suntem nevoiti sa vorbim nu doar despre trecut, ci si despre viitor. Acesta este ideea principala, sa incercam sa lucram intr-un fel ca dialogul dintre tinerii maghiari si romani sa fie unul deosebit. In 9 puncte am inceput sa concretizam prioritatile noastre. Cu tinerii antreprenori o sa avem niste proiecte, in total sunt 80 de asociatii de tineret din Romania dintre care sunt foarte multe care lucreaza cu tineri din scoli, care sunt in licee si asa mai departe. Avem proiecte bazate pe tinerii agricultori, pentru ca sunt foarte multi tineri care locuiesc in mediul rural. Avem foarte multe relatii internationale prin care putem sa facem auzita vocea tinerilor maghiari din Romania", a subliniat Oltean Csongor.Acesta a aratat ca generatia tanara trebuie sa aiba o motivatie pentru a intra in politica si pentru a-si face vocea auzita, iar din acest motiv, MIERT incearca sa le ofere proiecte prin care pot relationa cu alti tineri si sa ii incurajeze sa isi exprime opiniile.Oltean Csongor a precizat ca intre propunerile MIERT care si-au gasit rezolvarea printr-o lege este actul normativ prin care toate localitatile pot sa isi constituie bugete pentru tineret.In cadrul aniversarii a 15 ani de la infiintarea organizatiei de tineret din cadrul UDMR s-a tinut un moment de reculegere in memoria lui Veresttoy Attila si au avut loc talk show-uri la care au participat mai multe generatii de tineri, incepand cu cei care au pus bazele MIERT, in anul 2002, intre care se regasesc Kelemen Hunor, liderul UDMR, Porcsalmi Balint, presedintele executiv, Kovacs Peter, fostul presedinte executiv al UDMR, si Marko Attila, care a prezentat un mesaj video, si terminand cu generatia actuala care conduce aceasta organizatie.