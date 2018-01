Codrin Stefanescu: Premierul desemnat Viorica Dancila discuta la Parlament cu ministrii / Parlamentarii PSD, chemati la Bucuresti

Intalnirea de sambata are ca obiectiv principal stabilirea strategiei de comunicare pentru perioada urmatoare."Astazi are loc o intalnire condusa de doamna Viorica Dancila, prim-ministru desemnat, la care participa noii ministri desemnati si ministrii care au fost inlocuiti. Este o intalnire pentru a stabilit strategia de comunicare in Parlament in ceea ce priveste audierile din comisiile de specialitate care vor avea loc luni, pentru a se corela mesajul intregului cabinet in ceea ce priveste declaratiile fiecarui ministru pentru mass-media. In acelasi timp, se castiga cateva zile suplimentar la ministerele unde trebuie sa se predea stafeta, astfel incat ministrii care sunt inca in functie, impreuna cu cei care vor veni, au ocazia sa-si stabileasca astazi detaliile legate de predarea - primirea portofoliului", a precizat Codrin Stefanescu.Potrivit acestuia, duminica va avea loc o reuniune mai larga la care vor participa parlamentarii social-democrati si liderii de organizatii PSD."Maine vom avea o intalnire mai larga cu grupurile parlamentare si cu presedintii organizatiilor judetene - intalnire pregatitoare pentru ziua de luni. Parlamentarii au fost rugati sa vina mai devreme, sa avem prezenta 100% - sa nu existe nicio pierdere la votul important care urmeaza luni. Toate aceste intalniri sunt parte a graficului privind incheierea tuturor procedurilor pentru votul intregului cabinet si pentru a intra in linie dreapta cu noua formula guvernamentala, pentru ca interesul este sa nu pierdem nicio zi, iar prim-ministrul si ministrii sa se apuce de treaba imediat conform graficului asumat in programul de guvernare fiecare individual, urmand ca doamna prim-ministru Viorica Dancila sa faca in mod constant evaluari ale ministrilor pe graficul pe care l-am decis impreuna privind programul de guvernare", a mai spus secretarul general adjunct al PSD.