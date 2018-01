Vicepresedinte PNL: Daca UDMR nu voteaza, Guvernul Dancila nu trece. Mai multi parlamentari PSD si ALDE vor absenta

Florin Roman a spus pentru News.ro ca soarta viitorului Guvern sta in parlamentarii UDMR, iar Uniunea "va da tonul" privind votul de investire a Guvernului Dancila."Conteaza daca UDMR va anunta ca voteaza sau nu Guvernul, deoarece in PSD si ALDE exista parlamentari care in aceasta situatie nu vor participa la vot. Nu ascund ca avem discutii individuale cu reprezentanti ai PSD si ALDE, de unde incercam sa obtinem, nu neaparat un vot impotriva Guvernului, ci o absenta de la sedinta de investire a guvernului. PMP-ul, USR-ul vor vota impotriva Guvernului, alaturi de PNL, si exista sanse daca, repet, UDMR nu voteaza noul Guvern, ca acest Guvern sa pice", a spus Roman.El a precizat ca deja a avut discutii cu parlamentari din coalitia de guvernare care reprezinta zona Ardealului si care ar fi spus ca intentioneaza sa nu se prezinte la votul pentru investirea Guvernului Dancila, dar totul depinde de pozitia pe care o va avea UDMR."Daca Guvernul va fi votat de cei de la UDMR, Dragnea si PSD nu vor avea niciun fel de emotie", a mai spus Roman.Potrivit vicepresedintelui liberal, PSD si ALDE au acum 10 voturi in plus, iar UDMR mai are inca 29, ceea ce ar duce, impreuna cu voturile reprezentantilor minoritatilor, la o diferenta de peste 40 de voturi in favoarea investirii Guvernului.Florin Roman a explicat ca situatia nu este tocmai "roz" pentru viitorul Guvern, deoarece in PSD exista tensiuni dupa desemnarea ministrilor, iar unele filiale puternice sunt nemultumite ca "au fost excluse de la impartirea portofoliilor de Dragnea".