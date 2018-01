Ministrul desemnat pentru Mediul de Afaceri, Radu Oprea, despre procesul de evaziune: Nu exista niciun proces astazi

"Nu este un proces astazi pe portalul Inaltei Curti de Casatie si Justitie, lucrurile au fost transate de mult, cred ca la inceputul anului 2016 cand o instanta, camera preliminara la Inalta Curte de Casatie si Justitie, s-a pronuntat si a fost trimis dosarul inapoi catre procuror, decizia ramanand definitiva. De aceea, este o stire as putea sa-i spun falsa, sau lucrurile nu sunt foarte bine intelese si cred ca lucrurile pot fi foarte usor lamurite daca exista curiozitatea de a urmari portalul Ministerului Justitiei. Deci, nu exista astazi niciun proces" a declarat senatorul Radu Oprea, vineri dupa-amiaza, pentru News.ro.Intrebat daca a mai fost chemat, din martie 2016, la instanta sau la Parchet in legatura cu acest dosar, Radu Oprea a spus ca nu a mai fost chemat pentru declaratii."Nu am mai fost chemat, nu am mai fost intebat, nu stiu nimic din decizile pe care le-ar fi putut lua cineva cu privire la aceasta chestiune", a spus Radu Oprea.Ministrul desemnat pentru Mediul de Afaceri a precizat ca nu se face vinovat de infractiunile comerciale de care a fost acuzat de catre procurorii Parchetului General."Subiectul acesta, atata timp cat s-a pronuntat deja o instanta, cred ca nu mai este despre ce sustin eu. Sustinerea mea a fost intotdeauna ca nu sunt vinovat de evaziune fiscala, sub nicio forma si cred ca lucrurile acestea au fost foarte bine intelese de catre instanta. Daca s-ar fi intamplat sa am o problema, nu as mai fi candidat pentru al doilea mandat de senator", a mai spus Radu Oprea.Pe 5 ianuarie 2016, Radu Oprea a fost trimis in judecata alaturi de fostul sau partener de afaceri, Mihai Stefanescu, intr-un dosar de evaziune fiscala in care au fost inculpate mai multe dintre firmele controlate de cei doi. In acest dosar, ANAF s-a constituit parte civila.In februarie 2016, completul de judecata de la ICCJ a constatat mai multe nereguli in rechizitoriul prin care Oprea a fost trimis in judecata si a cerut procurorilor remedierea acestora.Astfel, judecatorii au cerut anchetatorilor sa precizeze "detaliat si explicit" faptele pentru care s-a dispus punerea in miscare a actiunii penale fata de inculpati, toate "elementele necesare configurarii neechivoce a tipului si numarului de operatiuni concret imputate fiecaruia dintre cei patru inculpati, a circumstantelor de loc si timp in care au fost comise, a formei de participatie retinute in cazul fiecarui inculpat (respectiv autori/coautori sau complici) si, defalcat, a rezultatului produs prin fiecare dintre faptele ce vor fi descrise", precum si faptele pentru care s-a dispus trimiterea in judecata a inculpatilor.O luna mai tarziu, in martie 2016, dosarul a fost restituit de instanta de judecata catre Parchet."Restituie cauza privindu-i pe inculpatii Oprea Radu Stefan, Stefanescu Mihail, S.C Icim S.A si S.C Urban Electric S.R.L., trimisi in judecata prin rechizitoriul nr. 278/P/2014 din data de 04 ianuarie 2016, la Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia de urmarire penala si criminalistica. In baza art. 275 alin. 3 Cod de procedura penala cheltuielile judiciare raman in sarcina statului. Onorariile partiale cuvenite aparatorilor desemnati din oficiu, in cuantum de cate 130 lei, se platesc din fondul Ministerului Justitiei. Cu drept de contestatie in termen de 3 zile de la comunicare" este decizia publicata pe portalul Inaltei Curti de Casatie si Justitie. Acela a fost, de altfel, ultimul termen din acest proces, conform portalului ICCJ.Procurorii au contestat decizia de restituire iar in cadrul unui alt dosar contestatia a fost respinsa in data de 13 mai 2016.