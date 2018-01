Raluca Turcan: ANAF vrea ca romanii sa stea la coada pentru a depune Declaratia 230 prin care directioneaza 2% din impozitul pe venit pentru asociatii si fundatii

Ce a scris Raluca Turcan pe

Redam integral comunicatul PNL:

"PSD si ALDE recidiveaza cu umilirea romanilor! Dupa mizeria cu declaratia 600, ANAF vrea ca romanii sa stea la coada pentru a depune Declaratia 230 prin care directioneaza 2% din impozitul pe venit pentru activitatea unei asociatii sau fundatii.Un Ordin al Presedintelui ANAF cerut de Liviu Dragnea descurajeaza direct cetatenii sa mai sprijine sectorul neguvernamental. Pentru Fisc, asociatiile care ingrijesc batrani ramasi singuri sau fundatiile care strang fonduri pentru dotarea sau chiar amenajarea unor unitati sanitare sunt, in cel mai fericit caz, de ignorat daca nu de desfiintat pentru ca arata ca reusesc sa faca treaba acolo unde statul, de multe ori, esueaza.Cu exceptia situatiilor in care persoana fizica are semnatura electronica, restul (adica marea majoritate!) cetatenilor se vor aseza la coada la ANAF ca sa depuna Declaratia 230 prin care sa directioneze 2% din venitul anual catre asociatii si fundatii.Nici macar motivele invocate, potrivit carora ar exista suspiciuni cum ca nu persoanele fizice ci cele juridice, in numele acestora, depuneau an de an declaratii pentru respectivele asociatii sau fundatii, nu justifica primitivismul unei asemenea decizii. Este o noua lovitura data de o guvernare incompetenta romanilor care aleg sa sustina, ca in orice tara democratica, activitatea celui de al treilea sector, cel care, de foarte multe ori, a schimbat Romania in bine, acolo unde statul ori fura banii, ori isi batea joc de ei cheltuindu-i ineficient.Batjocura acestei guvernari la adresa romanilor continua!"PNL a transmis anterior, vineri, si un comunicat de presa pe acest subiect, atentionand ca "blocarea donatiilor de 2% pentru ONG-uri este un abuz" si cerand administratiilor ANAF "sa nu raspunda ordinelor PSD"."In urma informatiilor aparute in spatiul public privitoare la piedicile puse anumitor ONG-uri pentru obtinerea donatiilor de 2% din impozitul pe venit, facem urmatoarele precizari:Cadrul legislativ referitor la mecanismul prin care aceste sume pot fi directionate catre organizatiile neguvernamentale nu a suferit nicio modificare fata de anii precedenti. Mai exact, calea uzitata de foarte multe organizatii neguvernamentale, respectiv aceea de a solicita o imputernicire din partea donatorului pentru depunerea in numele acestuia a Formularului 230, este in continuare valabila. Mentionam ca aceasta imputernicire, conform articolului 18 din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, nu se impune a fi un act notarial, ci un act olograf.Filialele ANAF care solicita ca Formularul 230 sa fie depus personal, sau prin posta, numai de catre persoanele fizice care au calitate de donator, acesta reprezinta un abuz, la fel ca si in cazul in care este solicitata o imputernicire notariala. In acest caz, ministrul Finantelor este obligat sa dispuna demiterea sefilor ANAF ai acelor filiale care comit un astfel de abuz.In acelasi timp, nu excludem posibilitatea ca PSD sa foloseasca instrumentul Ordonantei de Urgenta pentru modificarea a Codului de procedura fiscala in sensul redefinirii imputernicirii fiscale. Intr-un astfel de caz costul pentru realizarea acesteia la notar ar depasi sumele donate, ceea ce va conduce la sabotarea mecanismului de finantare a organizatiilor neguvernamentale.Actiunile PSD impotriva miscarilor civice, a organizatiilor societatii civile si a tuturor persoanelor active care realizeaza venituri suplimentare au devenit un punct programatic al majoritatii PSD-ALDE, care nu accepta opinii critice si cetateni liberi".