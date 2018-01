Ce prevede programul de guvernare 2018-2020 la capitolul "Justitie" -Se face referire la perioada "inaintea intrarii in anul centenar"

Mai exact, se prevede astfel: "Avem în vedere modernizarea legislației privind sistemul judiciar, astfel încât acesta să fie asemănător cu cele din statele membre ale UE, împiedicând astfel apariția exceselor sau abuzurilor din partea acestei puteri ale statului. Și în sistemul judiciar vom aplica aceleași principii descrise la mediul de afaceri, in sensul in care, vom sustine necesitatea dezbaterii si adoptarii unui moment de reinceput inaintea intrarii in anul centenar."O parte dintre obiectivele de la capitolul Justitie:"Implementarea la nivel național a proiectului Dosarul electronicRealizarea proiectului “Cartierul pentru Justiție – Justice District" din București pentru a soluționa problema lipsei spațiilor necesare instanțelor și parchetelor din capitală, CSM, Inspecția Judiciară, INM și MJ, în cadrul unui proiect de reabilitare urban derulat în parteneriat cu Primăria Capitalei și ministerul Culturii.Alocarea de fonduri naționale și europene, pentru finanțarea infrastructurii de penitenciare.Consolidarea sistemului de probațiune ca formă de diminuare a populației din penitenciare.Aplicarea Strategiei de reintegrare socială a persoanelor private de libertate, elaborată pentru perioada 2015-2019Operaționalizarea Institutului Român de CriminologieConsolidarea capacității instituționale a Consiliului Superior al Magistraturii,precum și consolidarea Inspecției Judiciare, instituții chemate să vegheze, în același timp, la respectarea independenței sistemului judiciar, dar și la menținerea integrității, profesionalismului, imparțialității și responsabilității magistraților, condiții esențiale pentru un act de justiție de calitate și eficient.Extinderea numărului de instanțe specializate în materie comercială de la 3 (Cluj, Pitești și Târgu Mureș) la 15, respectiv în București, de regulă în reședințele de județ în care funcționează curți de apel, instanțe unde își vor desfășura activitatea judecători specializațiÎnființarea unei instanțe pilot în materie de contencios administrativ și fiscal care să funcționeze în capitala țăriiLuand in calcul progresele Romaniei si atingerea benchmarkurilor, reperele inițiale ale MCV, Guvernul și CE vor coopera pentru ridicarea MCV în mandatul actualei Comisii."O referire la lupta anticoruptie este facuta ceva mai devreme, intr-un alt capitol al programului de guvernare, cand este mentionat Mecanismul de Cooperare si Verificare:"Continuarea demersurilor de finalizare a Mecanismului de Cooperare şi Verificare, prin internalizarea procesului de monitorizare a condiţionalităţilor din cadrul său, prin promovarea activă în dialogul cu interlocutorii europeni a progreselor României în materie de reformă a justiţiei şi combatere a corupţiei."