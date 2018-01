Cine este Bogdan Trif, propunerea pentru Ministerul Turismului: Seful Garzii Nationale de Mediu; lider PSD Sibiu, ar putea fi primul sibian care ajunge ministru din partea PSD dupa 1990

documente CV Bogdan Trif (26 Ian 2018) PDF, 214KB

Bogdan Trif a ajuns la conducerea Garzii Nationale de Mediu in 31 martie 2016 , fiind numit de premierul de atunci Dacian Ciolos. Anterior, el a fost director executiv al Agentiei pentru Protectia Mediului Sibiu, institutie in care a lucrat din 2004, cand s-a angajat initial pe postul de consilier.La sefia PSD Sibiu a ajuns in aprilie 2017, dupa demisia din aceasta functie, detinuta interimar, a lui Ovidiu Sitterli, in acel moment deputat PSD. Cateva luni mai traziu, Sitterli a demisionat din partid si a decis sa ramana parlamentar neafiliat.Potrivit publicatiei locale Tribuna , Bogdan Trif ar putea ajunge primul ministru social-democrat provenit din Sibiu dupa 1990.Bogdan Trif s-a nascut in 28 aprilie 1977, are 41 de ani si este casatorit.Bogdan Trif este absolvent al Facultatii de Agronomie, in cadrul Universitatii Lucian Blaga, din Sibiu, fiind inginer.A urmat un program de masterat la Facultatea de Stiinte Ecologice si altul de Managementul Securitatii, Sanatatii si Relatiilor de Munca, la Facultatea de Inginerie Hermann Oberth, din Sibiu.In perioada 2009 - 2012, Bogdan Trif a urmat si cursurile Facultatii de Drept si Stiinte Administrative din cadrul Universitatii Alma Mater Sibiu.Potrivit ultimeipublicate pe site-ul Garzii Nationale de Mediu (in mai 2017), Bogdan Trif detine un apartament in Sibiu (impreuna cu sotia), un autoturism Hyundai I30 si venituri salariale in 2016 de aproape 60.000 de lei.