Ce filiale au primit portofolii in al treilea guvern PSD-ALDE

Noii ministri:





Plus ALDE:



Ministrii PSD care au ramas:



De remarcat ca presedintele PSD, Liviu Dragnea, a facut un mini-turneu in Moldova in urma cu doua saptamani, chiar inainte de confruntarea din Comitetul Executiv cu fostul premier Mihai Tudose.Ana Birchall, viceprim-ministru pentru implementarea parteneriatelor strategice - filiala PSD Vaslui, condusa de Dumitru BuzatuViorel Stefan, viceprim-ministru fara portofoliu - filiala PSD Galati, condusa de Nicolae MarinRovana Plumb, ministerul Fondurilor Europene - filiala PSD Dambovita, condusa de Adrian TutuianuSorina Pintea, ministerul Sanatatii - filiala PSD Maramures, condusa de Gabriel ZeteaIoana Bran, ministerul Tineretului si Sporturilor - filiala PSD Satu Mare, condusa de Aurelia FedorcaDanut Andrusca, ministerul Economiei - filiala PSD Neamt, condusa de Ionel ArseneLucian Sova, ministerul Transporturilor - filiala PSD Bacau, condusa de Dragos BeneaEugen Teodorovici, ministerul Finantelor - filiala PSD Tulcea, condusa de Horia TeodorescuRadu Stefan Oprea, ministerul pentru Mediul de Afaceri si IMM - filiala Prahova, condusa de Bogdan ToaderGeorge Ivascu, ministerul Culturii - Bucuresti, filiala condusa de Gabriela FireaNicolae Burnete, ministerul Cercetarii - presedintele Senatului Universitatii Tehnice Cluj-Napoca, filiala Cluj fiind condusa de Horia NasraBogdan Cojocaru, ministerul Comunicatiilor - liderul TSD Iasi, filiala Iasi, condusa de Maricel PopaBogdan Trif, ministerul Turismului - filiala Sibiu, condusa chiar de el**Initial, HotNews.ro a scris, in mod eronat ca presedintele PSD Sibiu este Catalin StanciuNatalia Intotero, ministerul Romanilor de Pretutindeni - filiala PSD Hunedoara, condusa de Laurentiu NistorValentin Popa, ministerul Educatiei - filiala PSD Suceava, condusa de Ioan StanIoan Denes, ministerul Apelor si Padurilor - filiala PSD Bistrita Nasaud, condusa de Radu MoldovanAnton Anton, ministerul Energiei - filiala ALDE BucurestiPaul Stanescu, vicepremier si ministrul Dezvoltarii - filiala PSD OltMihai Fifor, ministrul Apararii - filiala PSD AradPetre Daea, ministrul Agriculturii - filiala PSD MehedintiLia Olguta Vasilescu, ministrul Muncii - filiala PSD DoljVictor Negrescu, ministru delegat pentru Afaceri Europene - filiala PSD Alba