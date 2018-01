Cine este George Ivascu, propunerea PSD pentru Ministerul Culturii: Membru al Masoneriei, directorul Teatrului Metropolis

Presedintele Ion Iliescu i-a conferit lui George Ivascu in 2004 Ordinul Meritul Cultural in grad de Cavaler, Categoria D - "Arta Spectacolului", "in semn de apreciere a intregii activitati si pentru daruirea si talentul interpretativ pus in slujba artei scenice si a spectacolului".Este casatorit cu Alice Barb, regizor, actor si director la Centrul Cultural Casa Artelor Sector 3, condusa de Robert Negoita.Potrivit declaratiei de avere, depusa in iulie 2017, in calitate de manager al Teatrului Metropolis, acesta detine o casa de 95 mp, dobandita in 2015, in comuna Balotesti, Ilfov, dar si tablouri, antichitati si instrumente muzicale in valoare de 5.000 euro.Acesta are in cont 154.253 lei, potrivit sursei citate, dar si datorii de:- credit de 45.000 lei accesat in 2015 si scadent in 2020;- credit de 40.000 lei accesat in 2015 si scadent in 2020;- impumut de 30.000 euro de la Nagy Robert, accesat in 2013, scadent in 2020;-leasing Autoitalia Group - 36.818 euro, accesat 2013, scadent 2017;La capitolul venituri, a incasat 54.864 lei de la Teatrul Metropolis, iar de la UNATC 38.096 lei.Potrivit declaratiei de interese acesta este membru in:- Asociatia Culturala QUo Vadis Romania- Asociatia pentru Administrarea Rs;- Asociatia Marea Loja Nationala Romana (MLNR);- Asociatia Culturala Grivita 53;