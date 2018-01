Cine este Ioana Bran, propusa Ministru al Tineretului si Sporturilor: deputata PSD din Satu Mare, secretara a Camerei Deputatilor, fiica unui milionar in domeniul distileriei alcoolului

Ioana Bran este absolventa Facultatea de Stiinte Economice din cadrul Universitatii "Babes-Bolyai" din Cluj-Napoca si detine si un masterat in audit si expertiza contabila.A intrat in politica in 2010, iar in 2012 a fost aleasa consilier judetean pe listele USL Satu Mare. De asemenea, Ioana Bran detine functia de presedinte al Tineretului Social Democrat din Satu Mare si de vicepresedinte al Organizatiei Judetene a PSD, potrivit presasm.ro Potrivit bn24.ro , in calitatea sa de secretara a Camerei Deputatilor Ioana Bran incasa o indemnizatie de 19 500 de lei lunar, avand in vedere ca membrii Birourilor Permanente ale Camerei Deputatilor sunt platiti la nivelul ministrilor. Prin comparatie, un simplu deputat are o indemnizatie de 5.500 de lei.Intr-un an de activitate parlamentara Ioana Bran a luat cuvantul in plen de 37 de ori si de 7 ori in Biroul Permanent. Deputata a inaintat doua intrebari si interpelari catre ministri si a semnat 29 de propuneri legislative din care trei au si devenit legi promulgate.Potrivit declaratiei de avere Ioana Bran are un apartament de 100 mp in Satu Mare, un autoturism Audi din 2010 si active financiare in valoare de 189.000 de lei, dar si un imprumut acordat in nume personal in valoare de 30.000 de lei.In dreptul capitolului venituri Ioana Bran a bifat in 2016 venituri totale de aproximativ 31.000 de lei de la firma Alcorom SRL Martinesti, de la CJ Satu Mare, de la Camera Deputatilor si din dobanzi bancare.Fratele sau, Daniel Bran, a fost retinut in 2013 de DNA pentru mita in valoare de 400.000 euro de la un denuntator, lasand sa se creada ca are influenta asupra unui magistrat din cadrul DNA Oradea, pentru a-l determina pe acesta sa dispuna o solutie favorabila intr-o cauza penala, respectiv scoaterea de sub urmarire penala a denuntatorului.Bran a fost condamnat, in 2015, de Curtea de Apel Bucuresti, la doi ani de inchisoare pentru trafic de influenta, scrie bihon.ro Daniel Bran a fost consilier al lui Daniel Constantin pe cand acesta a fost Ministru al Agriculturii.