Ecaterina Andronescu, despre ministrii cu probleme in justitie: Eu sunt Stan Patitul, iata ca sunt nevinovata. Trebuie sa ne uitam la ce spune justitia

"Eu sunt Stan Patitul. Multi ani de zile am fost sub degetul aratator si, iata, sunt nevinovata. Cand justitia zice ceva, trebuie sa ne uitam la ce zice", a afirmat Andronescu, potrivit News.ro.Ea a sustinut ca nu si-a dorit sa fie nominalizata ministru in Cabinetul Dancila: "Am mai fost, nu este important pentru mine, este domnul Popa (Valentin Popa - n.r.), rector la Iasi, il cunosc foarte bine. Este o solutie foarte buna".Ecaterina Andronescu a mai spus ca noul vicepremier are rolul de a dezvolta parteneriatele de care Romania are atata nevoie.In Cabinetul Dancila, ar urma sa fie patru vicepremieri: Gratiela Gavrilescu din partea ALDE si Rovana Plumb din partea PSD, care vor avea si portofolii, precum si doi vicepremieri PSD fara portofolii - Viorel Stefan si Ana Birchall.In noul Cabinet ar urma sa revina si Sevil Shhaideh in functia de secretar general al Guvernului.