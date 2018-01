Cine este Sorina Pintea, propusa Ministru al Sanatatii: A renuntat la functia de senator PSD pentru a continua sa conduca spitalul de urgenta din Baia Mare

Sorina Pintea a fost Manager - Spitalul de Pneumoftiziologie Baia Mare in perioada 2009-2013, director economic - Directia Silvica Maramures, Baia Mare intre anii 2005-2009, consultant - S.C. Sov Consulting S.R.L., Baia Mare, in perioada 2007-2009 si consilier integrarea europeana - 2003-2005.In perioada 2001-2003, Sorina Pintea a fost consultant managerial - Consiliul Judetean Maramures, Baia Mare.Inainte, intre 1996 si 199 a fost sef serviciu financiar-contabil - Intreprinderea Forestiera de Exploatare si Transport (I.F.E.T.), iar din '88 pana in 1995 a fost economist in cadrul aceleiasi intreprinderi.In perioada 1984-1988 a fost studenta la Universitatea "Babes-Bolyai" Cluj-Napoca unde a urmat cursurile unei facultati de economie.Presa locala scrie ca in 2011 fiul Sorinei Pintea, Ionut Pintea, a fost arestat preventiv pentru trafic de droguri, dupa ce au facut perchezitii la domiciliul acestuia. Surse judiciare spuneau atunci ca anchetatorii au gasit in locuinta mai multe pastile de ecstasy.Baimareanul a fost judecat la Curtea de Apel Cluj. Judecatorul a luat in considerare ca Ionut Pintea este recidivist, fapt pentru care a fost condamnat la 6 ani de inchisoare.Baimareanul a mai fost cercetat si in octombrie 2010, cand a fost retinut in timp ce incerca sa ii vanda unui politist sub acoperire 440 de comprimate ecstasy si 300 de grame de "Speed", aduse din Olanda. In urma perchezitiei, politistii au mai gasit asupra lui Ionut Pintea si un pistol cu aer comprimat, 2.620 de euro, 5.000 de forinti si 1.561 de lei. Vezi aici mai multe detalii.