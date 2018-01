Gabriela Firea: PSD Bucuresti ii sustine pe Rovana Plumb pentru functia de vicepremier, pe Rodica Nasar, Ecaterina Andronescu si George Ivascu la Sanatate, Educatie si Cultura

Participa mai jos la sondajul HotNews.ro: Cum crezi ca va fi noul guvern, fata de guvernul Tudose?

"Am avut o relatie profesionala buna si constructiva cu domnul Bodog, nu am ce sa ii reprosez, dar noi ne-am dori sa ocupe aceasta pozitie Rodica Nasar, presedinta PSD Sector 2. La fel cum propunerea noastra pentru Ministerul Educatiei este Ecaterina Andronescu, iar pentru postul de ministru al Culturii il sustinem pe actorul George Ivascu. Ne-am dori ca si organizatia PSD Bucuresti sa aiba reprezentanti in guvern", a declarat Firea.De asemenea, PSD Bucuresti o sustine pe Rovana Plumb pentru functia de vicepremier, a mai spus Gabriela Firea. "Eu cred ca experienta o va ajuta sa aiba rezultate foarte bune in acest post", a adaugat Gabriela Firea.