LIVETEXT Variantele de Guvern Dancila: Dragnea vrea un guvern cu trei vicepremieri / Ce nume noi se anunta in viitorul Executiv / Eugen Teodorovici la Finante

Ilan Laufer, unul dintre apropiatii lui Liviu Dragnea, nu va mai face parte din viitorul guvern, au confirmat pentru HotNews.ro surse din sedinta PSD.Toma Petcu (ALDE) ar fi demisionat din guvern, iar locul sau la Ministerul Energiei ar urma sa fie luat de Anton Anton, tot de la ALDESurse din PSD sustin ca Eugen Teodorovici a fost deja votat in CEX in functia de ministru la finanteGeorge Ivascu (sustinut de Gabriela Firea / PSD Bucuresti) este numele vehiculate de Antena 3 pentru Ministerul Culturiiun nou nume discutat in sedinta PSD pentru functia de vicepremier ar fi, potrivit surselor HotNews.ro, Ana Birchall. La Finante este luat in discutie Eugen Teodorovici in locul lui Ionut Misa----------------Ana Birchall ar urma sa revina in guvern, ca ministru delegat pe langa ministerul afacerilor europene. La transporturi ar urma sa fie inlocuit Felix Stroe cu Lucian Sova, in prezent ministru al Comunicatiilor. HotNews.ro a anuntat deja ca sansele cele mai mari la ministerul educatiei le are rectorul Universitatii din Suceava, Valentin Popa. Alte nume noi ar urma sa fie la ministerul Tineretului si Sportului, la ministerul Turismului si la ministerul pentru Dialog Social (in carti este Adrian Dobre). Un alt nume intens vehiculat pentru un post in guvern este Ioana Bran (31 de ani), secretar al Camerei Deputatilor inca de la primul mandat de parlamentar si fiica unui mare producator de palinca din Satu Mare.Printre ministrii cotati cu sanse mari de a ramane in Guvern se numara Tudorel Toader (Justitie), Mihai Fifor (Aparare), Carmen Dan (Interne), Gratiela Gavrilescu (Mediu), Toma Petcu (Energie), Teodor Melescanu (Externe), Victor Negrescu (Afaceri Europene), Lia Olguta Vasilescu (Munca), Petre Daea (Agricultura).