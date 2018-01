Rectorul Universitatii din Suceava, Valentin Popa, in carti pentru functia de ministru al educatiei

Participa mai jos la sondajul HotNews.ro: Cum crezi ca va fi noul guvern, fata de guvernul Tudose?

scria in vara ca universitarii suceveni s-au plimbat în ultimul an cu bilete de avion cumpărate prin firma care a angajat-o pe soția rectorului. Soția rectorului USV, Valentin Popa, încasa bani de la această firmă, West Travel SRL Suceava, de pe poziția de casieră. Mai mult, proprietara societății menționate, Oana Coșman, figurează ca angajată a Facultății de Stiințe Economice și Administrație Publică. Conform mai multor surse, familia rectorului și cea a patronilor agenției de turism ar fi înrudite. Rectorul USV neagă existența vreunui conflict de interese, sub pretextul că nu a obținut niciun beneficiu.scrie pe pagina sa ca in perioada 2016-2017, Universitatea „Ștefan cel Mare” Suceava a realizat 23 de achiziții, în valoare totală de 70.000 de lei, de la firma West Travel SRL Suceava, pentru bilete de avion pe rute din țară și străinătate. Coincidență sau nu, la firma West Travel SRL este angajată pe un post de casier Renati Popa, soția rectorului USV Valentin Popa.Valentin Popa este cel care i-a propus ironic ambasadorului rus Valeri Kuzmin sa colaboreze pentru a imbunatati sistemul de franare al tancurilor, dupa ce trimisul Moscovei la Bucuresti declarase, la un seminar organizat la Suceava, ca atunci armata rusa cand a intervenit in Abhazia, a ajuns din greseala pana la Tbilisi."Rusia, niciodata nu a intervenit in Donbas pentru ca atunci cand a intervenit in Abhazia in doua zile, din greseala a ajuns in Tbilisi, dar dupa ce au inteles greseala au dat comanda si trupele s-au retras", a spus Kuzmin.Rectorul Universitatii "Stefan cel Mare", prof. univ. dr. ing. Valentin Popa, i-a spus ambasadorului rus ca a fost de curand in Georgia si ca, vorbind metaforic, inca se mai vad urmele tancurilor oprite la 25 de kilometri de Tbilisi."Iata un motiv pentru care ar trebui sa colaboram in domeniul economic si stiintific. Poate impreuna, cele doua state, cercetatorii din cele doua state, ar putea lucra la sistemul de franare al tancurilor astfel incat sa se opreasca mai repede si nu in cativa zeci de kilometri", a spus atunci Valentin Popa.