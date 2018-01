PSD decide astazi componenta Guvernului condus de Viorica Dancila. In noul cabinet s-ar putea regasi Rovana Plumb, Sevil Shhaideh sau Adrian Dobre

PSD se intruneste vineri, in sedinta Comitetului Executiv National (CExN), pentru a stabili componenta viitorului guvern, la capatul unei saptamani intense de negocieri cu liderii unor filiale judetene, care incearca sa isi impuna reprezentanti in noul executiv, potrivit news.ro.In pofida avertismentelor presedintelui Klaus Iohannis, in cabinetul condus de Viorica Dancila s-ar putea regasi si persoane cu "probleme penale", precum fostul ministru Rovana Plumb si fostul vicepremier Sevil Shhaideh.

De altfel, intrebat daca membri ai PSD cu dosare penale ar putea face parte din viitorul guvern liderul social-democratilor, Liviu Dragnea, a raspuns afirmativ: "Da. Am hotarat sa ne facem noi Guvernul, si nu alte institutii". Sedinta CEx al PSD este programata pentru ora 11.00, iar de la ora 15.00 au fost convocate Birourile permanente reunite ale Camerei Deputatilor si Senatului, pentru a stabili calendarul audierilor ministrilor in comisii.Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, luni, ca toate filialele vor putea face propuneri pentru posturi in Guvern: "Fiecare organizatie sau fiecare membru CEx sa faca propuneri pentru un membru al Cabinetului sau sa faca propuneri sa nu mai fie un membru in urmatorul Guvern. Ele vor fi centralizate si vom veni in CEx vineri, unde vor fi votate fiecare in parte (...) Cel mai important este ca orice membru al Cabinetului sa fie bine pregatit si sa isi aduca contributia lui la indeplinirea unui program de guvernare bun".De altfel, in aceasta saptamana au avut loc negocieri intense cu unii lideri ai filialelor PSD, care incearca sa isi impuna reprezentanti in Guvern. Din Cabinetul Dancila ar putea face parte si persoane considerate cu "probleme penale", precum fostul ministru Rovana Plumb si fostul vicepremier Sevil Shhaideh, ambele demisionand in urma deschiderii de catre DNA a dosarului Belina. Intrebat despre posibilitatea ca membri ai PSD cu probleme in justitie sa se regaseasca in viitorul guvern, Liviu Dragnea a raspuns: "Da".De asemenea, chestionat de ce nu se vor respecta criteriile de integritate dorite de fostul premier Tudose in privinta ministrilor care au demisionat - Rovana Plumb si Sevil Shhaideh - Dragnea a raspuns: "Am hotarat sa ne facem noi Guvernul, si nu alte institutii". Secretarul general adjunct al PSD, Codrin Stefanescu, a raspuns si el la intrebarea de ce ministrii cu probleme penale vor face parte din Cabinetul Dancila: "Pentru ca putem.Da, putem. PSD este tinta predilecta a personajelor toxice care, impreuna, unit, formeaza statul paralel. Aceste persoane care folosesc autoritatea in care sunt numiti - ilegal si neconstitutional - bugetul, subalternii si informatiile pentru a face politica, pentru a stabili cine traieste si cine moare, cine e arestat si cine e liber￯. Si premierul desemnat, Viorica Dancila, a vorbit, marti, despre posibilitatea ca in Guvern sa fie persoane cu probleme penale: "Sunt europarlamentar si am votat o Directiva europeana care spunea ca exista prezumtia de nevinovatie".Noul guvern va avea aceeasi structura, respectiv 28 de portofolii - 26 de ministri, doi ministri delegati si trei vicepremieri -, iar potrivit deputatului PSD Catalin Radulescu un sfert dintre actualii ministri ar urma sa plece, in timp ce, in opinia Gabrielei Firea, o treime dintre ei vor pleca. Rovana Plumb ar urma sa se regaseasca in viitorul cabinet pe postul de vicepremier fara portofoliu detinut de Marcel Ciolacu, iar Sevil Shhaideh ar putea prelua Secretariatul General al Guvernului.Un alt vicepremier va fi ministrul Mediului Gratiela Gavrilescu. In cazul celui de-al treilea post de vicepremier, detinut de Paul Stanescu, au aparut probleme, acesta fiind chemat joi de Directia Nationala Anticoruptie la Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ) pentru a i se redeschide un dosar care fusese inchis in urma cu opt ani. Stanescu a declarat la ICCJ, unde a fost amanata judecarea acestei solicitari, ca in cazul in care va fi inculpat, va demisiona imediat.Dintre ministri, vor fi inlocuiti in primul rand cei care si-au exprimat explicit sustinerea fata de fostul premier Mihai Tudose sau considerati apropiati lui si vicepremierului Marcel Ciolacu, astfel ca discutiile vor viza in principal ministerele Transporturilor, Turismului, Culturii si pe cel al Fondurilor Europene, al carui titular, Marius Nica, a demisionat deja in 19 ianuarie. Postul de ministru al Transporturilor ocupat de Felix Stroe i-ar putea reveni lui Razvan Cuc, care a mai detinut aceasta functie, sau lui Sorin Bota, fost secretar de stat in minister in mandatul lui Miron Mitrea, iar pentru Ministerul Culturii a fost vehiculat numele actorului George Ivascu, in locul actualului ministru Lucian Romascanu, insa nu este exclusa nici nominalizarea lui Ionut Vulpescu.La Ministerul Fondurilor Europene este mentionat constant in spatiul public numele lui Orlando Teodorovici, fost detinator al acestui post. Pentru Ministerul Turismului, este dat ca potential inlocuitor al lui Mircea Titus Dobre, Bogdan Gheorghe Trif, in prezent comisar general al Garzii Nationale de Mediu. Alte nume care ar putea pleca din Guvern sunt ministrul Educatiei, Liviu Pop, ministrul pentru Dialog Social Gabriel Petrea si ministrul Tineretului si Sportului Marius Dunca.Dunca urmeaza sa sustina vineri dimineata o conferinta de presa la sediul MTS. Ministerul Educatiei ar putea reveni Ecaterinei Andronescu, care a mai ocupat acest post, in timp ce pentru portofoliul de la Dialog Social este vehiculat numele lui Adrian Dobre, purtator de cuvant al PSD. In cazul Ministerului Tineretului si Sportului, surse politice au declarat pentru News.ro ca postul ar putea reveni fostei atlete Gabriela Szabo, care a mai detinut aceassta functie.Presa locala sustine insa ca pe acest post ar putea fi numita deputatul Ioana Bran, fiica cea mica patronului Distileriilor Bran. Tot in presa locala a aparut informatia conform careia Ioana Bran ar putea prelua Turismul. Pe lista ministrilor care vor pleca din Guvern s-a aflat si Florian Bodog, iar ca inlocuitor a fost vehiculat numele Rodicai Nasar. Surse din partid afirma ca si deputatul Elena Cristina Dinu ar putea fi propusa in CEx pentru acest post, dar nu este exclus ca Florian Bodog, cunoscut drept apropiat al primarului Gabriela Firea, sa-si pastreze portofoliul de la Sanatate. La Ministerul Apelor, de unde ministrul Doina Pana a demisionat inainte de plecarea lui Mihai Tudose, a fost deja confirmat prin votul CEx Ioan Denes.Lucian Georgescu (ministrul Cercetarii), Carmen Dan (ministru de Interne), Olguta Vasilescu (ministrul Muncii), Mihai Fifor (ministrul Apararii), Petre Daea (ministrul Agriculturii), Tudorel Toader (ministrul Justitiei), Victor Negrescu (ministru pentru Afaceri Europene), Andreea Pastarnac (ministru pentru Romanii de pretutindeni), Gheorghe Simon (ministrul Economiei), Ilan Laufer (ministru pentru Mediul de Afaceri), Lucian Sova (ministrul Comunicatiilor)., respectiv Externe, Mediu, Energie si Relatia cu Parlamentul, precum si pe actualii lor detinatori: Teodor Melescanu, Gratiela Gavilescu, Toma Petcu si Viorel Ilie.Liderul PSD, Liviu Dragnea, spunea, dupa ce presedintele Klaus Iohannis a nominalizat-o pe Viorica Dancila pentru functia de premier, ca in noul guvern va primi votul in Parlament in 29 ianuarie.