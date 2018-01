Ludovic Orban il ameninta pe senatorul Daniel Zamfir cu excluderea din partid. Ce spune Zamfir: Eu ma asteptam sa ma felicite

"Sunt proiectele asumate de partid, care parcurg o procedura interna de vot si avizare, si cele initiate individual de parlamentari. Acest proiect (plafonarea dobanzilor - n.r.) nu e sustinut de PNL, dar nu pot restrange dreptul numanui de a avea initiativa. Dl Zamfir are si alte atitudini neconforme cu deciziile partidului si, daca va continua pe linia asta, ne vom desparti", a declarat Orban, raspunzand unei intrebari privind respectivul proiect de lege.Zamfir a raspuns la Antena 3 ca argumentul lui Orban privind proiectul de lege nu este cel real."Nu, nu am inteles de ce Ludovic Orban reia lucrurile astea. In niciun caz argumentul invocat nu este cel real, daca se referea la proiectul cu dobanzile, acela a fost asumat de foarte multi colegi din PNL, inainte ca el sa fie presedintele partidului. Eu sincer ma asteptam sa ma felicite dl Orban ca in numele PNL, in vacanta parlamentara, am aparat interesele profesiilor liberale si am avut initiativa de a il invita la audieri (la comisia economica din Senat - n.r.) pe ministrul Ionut Misa si am reusit sa obtinem ceva. Sigur, ca am fost singurul liberal a fost o dezamagire pentru mine. O fi deranajat ca eu condamn abuzurile?" a afirmat Zamfir, intr-o interventie telefonica la Antena 3.