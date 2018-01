​​SURSE Negocieri dure PSD- ALDE: Dragnea i-a cerut lui Tariceanu sa si-l asume pe Tudorel Toader la ministerul justitiei/ Ce sanse sunt sa fie pastrat si ce vor pesedistii de la partenerii de Coalitie

Ministerul energiei are in subordine majoritatea marilor companii energetice.

Potrivit surselor HotNews.ro, Dragnea le-ar fi cerut celor de la ALDE ministerul energiei, o miza financiara importanta pentru baronii locali.Pe de alta parte, lideri ALDE au declarat pentru HotNews.ro ca nu sunt de acord sa schimbe nici un ministru sau sa renunte la vreun portofoliu. Potrivit unor surse, Dragnea ar fi hotarat sa negocieze dur, mergand pana la discutii punctuale cu parlamentarii ALDE in caz ca Tariceanu nu cedeaza. Potrivit surselor citate, unul din motivele pentru care liderul PSD s-ar fi asigurat de sprijinul UDMR la votarea cabinetului Dancila ar fi tocmai slabirea pozitiei de negociere a lui Tariceanu.Numeroasele promisiuni facute baronilor locali in timpul crizei Dragnea-Tudose explica negocierile dure cu ALDE. Liderul PSD se vede pus in situatia de a satisface cat mai multi lideri locali din propriul partid. Din acest motiv, Dragnea se vede nevoit sa intre pe teritoriul partenerului de coalitie pentru a da satisfactie in primul rand clientelei PSD. Spre exemplu, unul din liderii influenti din PSD, Gabriela Firea, a cerut infiintarea unui secretariat de stat pentru Bucuresti in viitorul guvern. Potrivit surselor HotNews.ro, Firea si primarii de sector din Capitala ar fi cerut sa aiba un cuvant de spus in trei ministere.Birourile permanente ale parlamentului se reunesc in sedinta vineri pentru a stabili calendarul investirii guvernului condus de Viorica Dancila, al treilea al coalitiei PSD-ALDE, de la ora 15.00. La ora 11.00, Comitetul Executiv National al PSD se reuneste pentru a stabili noii ministri din guvernul Viorica Dancila.Liviu Dragnea anunta ca votul in Parlament se va da luni, pe 29 ianuarie, fiind posibil ca luni dimineata sa aiba loc audierile in comisiile de specialitate, iar dupa-amiaza sa aiba loc votul in plenul reunit. Va fi nevoie de convocarea unei sesiuni extraordinare, intrucat parlamentul este in vacanta pana pe 1 februarie.