Ludovic Orban, despre relatia cu Klaus Iohannis: Am avut pozitii diferite legate de consultarile pentru formarea guvernului, dar avem in continuare o relatie de parteneriat

"Am avut pozitii diferite legate de subiect, dar in continuare avem o relatie de parteneriat in toate domeniile cu presedintele Iohannis, este normal, pentru ca a fost ales ca presedinte fiind candidatul PNL. Ne-am asumat acest parteneriat, pozitiile noastre converg, fata de situatia actuala, noi am fi vrut alegeri anticipate, astfel s-ar pune punct derapajului in care se afla Romania datorita incapacitatii PSD de a guverna. Noi nu contestam existenta unei majoritati parlamentare, daca presedintele nu ar fi desemnat candidatul propus, ar fi putut avea alegeri anticipate, dar ar fi fost riscuri, respectam decizia presedintelui Iohannis" a afirmat Orban, intrebat cum a vazut consultarile.Presedintele Klaus Iohannis a afirmat marti ca, la consultarile cu partidele parlamentare pentru desemnarea unui nou premier, i-ar fi placut ca formatiunile din Opozitie sa-i fi spus ca au discutat intre ele.Seful statului a reiterat marti, intr-o declaratie acordata reporterilor de la Palatul Cotroceni, ca a "cantarit toate argumentele" atunci cand a decis desemnarea pentru functia de prim-ministru a Vioricai Dancila, propunerea coalitiei majoritate PSD-ALDE."Despre aceste lucruri am vorbit chiar la desemnare, si am spus atunci ca am cantarit toate argumentele si am ajuns la concluzia ca este varianta pe care trebuie s-o accept (...) Majoritatea parlamentara a recomandat-o", a spus Iohannis."Puteam sa chem doar coalitia majoritara (n.r.- la consulari). Nu am facut asa, am vrut sa aflu opinia tuturor partidelor din Parlament. (...) Recunosc ca mi-ar fi facut placere ca la intrebarea catre fiecare grup din opozitie "Ati vorbit cu ceilalti?", sa fi raspuns ca "Da"", a adaugat seful statului.