PSD se reuneste vineri pentru a stabili noii ministri din guvernul Dancila. Conducerea Parlamentului stabileste vineri calendarul pentru investirea cabinetului

Liviu Dragnea anunta ca votul in Parlament se va da luni, pe 29 ianuarie, fiind posibil ca luni dimineata sa aiba loc audierile in comisiile de specialitate, iar dupa-amiaza sa aiba loc votul in plenul reunit. Va fi nevoie de convocarea unei sesiuni extraordinare, intrucat parlamentul este in vacanta pana pe 1 februarie.Surse din ALDE au precizat ca partidul isi va sustine in continuare cei patru ministri - Gratiela Gavrilescu la mediu, vicepremier, Toma Petcu la Energie, Teodor Melescanu la Externe si Viorel Ilie (Relatia cu Parlamentul), precum si pentru Tudorel Toader la Justitie.O parte dintre ministrii PSD nu se vor mai regasi in noul cabinet, precum vicepremierul fara portofoliu Marcel Ciolacu, ministrul Transporturilor Felix Stroe, sau ministrul Fondurilor Europene Marius Nica - acesta deja anuntandu-si demisia.Deputatul PSD Catalin Radulescu spunea la sedinta precedenta a conducerii PSD ca "8-9 ministri" vor fi inlocuiti.Structura guvernului va ramane aceeasi, cu 3 vicepremieri, dintre care unul fără portofoliu, şi 26 de portofolii, plus 2 miniştri delegati. Se vehiculeaza numele Rovanei Plumb ca vicepremier, in locul lui Marcel Ciolacu.