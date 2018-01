Tudorel Toader: De ce autoritatile din Danemarca prefera atitudinile critice la adresa Romaniei, in loc sa ne adreseze solicitarea in scris?

Toader a precizat ca reactioneaza ca urmare a faptului ca premierul Danemarcei, Lars Lokke Rasmussen, a cerut miercuri, in Adunarea Parlamentara a Consiliului Europei, accelerarea procedurilor pentru extradarea infractorilor straini si un sistem mai dur pentru sanctionarea tarilor care nu respecta standardele in domeniul drepturilor omului.Totodata, ministrul Justitiei a reamintit ca instanta suprema din Danemarca a decis in 2017 ca patru cetateni romani, acuzati de trafic de persoane, nu pot fi extradati deoarece conditiile din penitenciarele din Romania le-ar incalca drepturile."In 2017 am avut trei intrevederi cu ministrul justitiei din Danemarca, doua intrevederi cu ambasadorul Danemarcei la Bucuresti, iar doua delegatii parlamentare din Danemarca au vizitat Romania, pe aceeasi tema! De fiecare data am convenit asupra faptului ca le vom oferi garantii scrise pentru detentia in conditii corespunzatoare, urmand sa ne adreseze o solicitare scrisa in acest sens! Ma intreb oare de ce autoritatile din Danemarca prefera atitudinile critice la adresa Romaniei, in loc sa ne adreseze solicitarea in scris, astfel cum am tot convenit?", a afirmat Tudorel Toader, in postarea sa pe Facebook, concluzionand ca ii va adresa aceeasi intrebare ministrului Justitiei din Danemarca, la Sofia, la Consiliul JAI.