Dragnea si Tariceanu: Preocuparile Comisiei Europene legate de transparenta si consens, cel putin surprinzatoare / Nu s-au manifestat cand guvernul Ciolos a modificat prin OUG codurile penale

Comisia Europeana a lansat miercuri un apel dur la adresa Parlamentului Romaniei in legatura cu modificarea legilor justitiei si a codurilor penale, printr-o declaratie comuna semnata de presedintele CE, Jean Claude Juncker si de vicepresedintele Comisiei, Frans Timmermans. "Urmarim cu ingrijorare evolutiile recente din Romania. (...) Comisia face apel la Parlamentul Romaniei sa regandeasca actiunile propuse, sa lanseze dezbaterea conform recomandarilor Comisiei si sa construiasca un consens la scara larga cu privire la calea de urmat. Comisia isi reafirma disponibilitatea de a coopera si de a sprijini autoritatile romane in acest proces", se arata in declaratia comuna a celor doi oficiali europeni.Miercuri seara, Calin Popescu Tariceanu si Liviu Dragnea au publicat o scrisoare comuna, in calitate de presedinti ai celor doua camere, in care incearca sa argumenteze ca modificarile Legilor justitiei au fost impuse de "necesitatea transpunerii standardelor in materie de justitie la nivel european", invocand inclusiv recomandari ale Comisiei de la Venetia, care nu a fost insa consultata in privinta acestor schimbari legislative. Cei doi invoca si "recomandarile Comisiei Europene in cadrul Mecanismului de Cooperare si Verificare cu privire la independenta si reforma sistemului judiciar"."In acest context, preocuparile exprimate de Comisie sunt cel putin surprinzatoare, mai ales ca aceasta preocupare pentru transparenta si consens nu s-a manifestat din partea Comisiei atunci cand, guvernul precedent, condus de dl Dacian Ciolos, a modificat in 18 mai 2016, 13 articole din Codul Penal si 101 articole din Codul de preocedura penala, prin ordonanta de urgenta, fara nicio dezbatere publica si fara acordul sau macar consultarea Consiliului Superior al Magistraturii si a asociatiilor profesionale din domeniu", spun cei doi, care pun aceasta atitudine "diametral opusa" a Comisiei pe seama "modului in care a fost informata (...) de catre diversele surse din mediul romanesc".Tariceanu si Dragnea isi exprima in acest sens "ingrijorarea" legata de "modul incorect in care a fost informata Comisia Europeana in ceea ce priveste transparenta dezbaterilor pe tema justitie in Romania".Astfel se face referire la faptul ca au fost consultate toate organizatiile "relevante": CSM, asociatiile judecatorilor, procurorilor si avocatilor, "reprezentantii societatii civile si mediul academic", proces in cadrul caruia toate partile au avut ocazia sa formuleze amendamente si observatii "de care s-a tinut seama in procesul de legiferare.Reamintim ca CSM a dat aviz negativ asupra proiectului de modificare a legilor justitiei asumat de Parlament. Mai multe aici De asemenea, in cursul lunii octombrie 2017, aproximativ 4.000 de judecatori si procurori romani, adica mai mult de jumatate din numarul lor total, si-au insusit Memoriul pentru retragerea proiectului de modificare a 'legilor justitiei' adresat Guvernului Romaniei. In noiembrie 2017, peste 90% din adunarile generale de la instantele si parchetele din Romania s-a opus actualelor proiecte aflate in dezbatere parlamentara. Mai multe aici Proiectul a fost insa sustinut de doua asociatii ale magistratilor, UNJR si AMR.In scrisoarea publicata miercuri seara, Dragnea si Tariceanu afirma ca se asteptau ca "analiza Comisiei asupra dezbaterilor din Romania sa fi avut loc dupa pronuntarea Curtii Constitutionale asupra tuturor celor trei legi"."Surprinzatoare" sunt considerate si "preocuparile Comisiei cu privire la discutiile din Parlamentul Romaniei asupra modificarii Codului Penal si a Codului de Procedura Penala", invocand din nou necesitatea transpunerii in legislatia interna a Directivei europene privind consolidarea prezumtiei de nevinovatie si jurisprudenta CEDO."Ar fi nefiresc si contrar principiilor europene sa se sustina ca aceleasi prevederi legale care reglementeaza activitatea justitiei sunt in conformitate cu principiile europene intr-o multitudine de state membre ale Uniunii Europene, dar ca incalca independenta justitiei in Romania", pledeaza Dragnea si Tariceanu.Cei doi isi exprima, in incheierea scrisorii, "deschiderea pentru o colaborare cat mai stransa, dar bazata pe adevar si informare reciproca corecta, care sa asigure un fundament solid pentru consolidarea statului de drept, in Romania, concomitent cu respectarea drepturilor si libertatilor fundamentale ale cetateanului".