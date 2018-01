Monica Macovei: Opriti modificarile la codurile penale! Altfel, ne scoateti din UE!

Opriti modificarile la codurile penale! Altfel, ne scoateti din UE!Romanii trebuie sa mai indure o rusine din cauza lui Dragnea. Romania este avertizata de Comisia Europeana pentru nerespectarea angajamentelor asumate la aderare, in 2007.Comisia face apel la Parlamentul Romaniei sa regandeasca actiunile propuse, respectiv modificarile la legile justitiei si la codurile penale. Comisia transmite ca "va analiza in detaliu modificarile finale aduse legilor justitiei, codurilor penale si legilor privind conflictul de interese si coruptia pentru a stabili impactul acestora asupra eforturilor de garantare a independentei sistemului judiciar si de combatere a coruptiei."Aici ne-au adus Dragnea&Tariceanu, cu sprijinul UDMR si gasca lor pro-coruptie si impotriva justitiei.Oricat ar incerca PSD&ALDE si posturile tv ale mogulilor penali sa ascunda realitatea, aceasta se vede foarte clar la Bruxelles. PSD&ALDE&UDMR pun in pericol situatia Romaniei in Uniune.Pe 29 ianuarie 2018 se voteaza in Comisia LIBE declansarea procedurii prevazute de art. 7 din Tratatul Uniunii Europene impotriva Poloniei.Dragnea, Tariceanu&comp. vor sa ne aduca aici? Sa pierdem, ca tara membra a UE, dreptul de vot la masa guvernelor si presedintilor UE? Romanii nu vor!