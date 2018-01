Raluca Turcan: Viorica Dancila a mintit public cand a afirmat ca Frans Timmermans sustine modificarile PSD-ALDE la legile Justitiei

In septembrie anul trecut, Viorica Dancila, europarlamentar PSD, declara ca: "S-a avut discutii la Bruxelles cu vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans. A agreat acest lucru mai ales ca am dat dovada de transparenta si cred ca, din punctul meu de vedere si cred ca din punctul multora de vedere, aceste legi trebuie modificate. Sa nu uitam ca avem legi din 2005, trebuie armonizata legislatia europeana in legislatia romaneasca." (sursa: Agerpres)"Premierul desemnat Viorica Dancila a mintit public, intr-un mod neacceptabil, atunci cand a afirmat ca prim-vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, sustine modificarile facute de PSD-ALDE la legile Justitiei. In consecinta, prin aceasta minciuna descalificanta, inca inainte de a fi supus votului Parlamentului Romaniei, Guvernul Dancila demonstreaza ca nu poate fi un partener al Uniunii Europene si trebuie respins in Parlament", spune Raluca Turcan.Deputatul PNL a adaugat ca "nicio discutie pe legile Justitiei nu ar trebui sa mai aiba loc in Parlament pana cand nu se primeste avizul Comisiei de la Venetia pe modificarile pe care alianta nociva PSD-ALDE intentioneaza sa le aduca sistemului judiciar".Curtea Constitutionala ar trebui sa sesizeze "de urgenta" Comisia de la Venetia, pe legile Justitiei, votate in Parlament de catre PSD-ALDE si contestate de PNL la CCR, mai spune Raluca Turcan.Prim-vicepresedintele PNL cere, de asemenea, ca ministrul Justitiei, Tudorel Toader, "cel care a initiat aceste legi si care a nesocotit obtinerea unui aviz din partea Comisiei de la Venetia", sa nu mai faca parte din niciun guvern al Romaniei.Comisia Europeana a lansat, miercuri, un apel dur la adresa Parlamentului Romaniei in legatura cu modificarea legilor justitiei si a codurilor penale, printr-o declaratie comuna semnata de presedintele CE, Jean Claude Juncker si de vicepresedintele Comisiei, Frans Timmermans. "Urmarim cu ingrijorare evolutiile recente din Romania. (...) Comisia face apel la Parlamentul Romaniei sa regandeasca actiunile propuse, sa lanseze dezbaterea conform recomandarilor Comisiei si sa construiasca un consens la scara larga cu privire la calea de urmat. Comisia isi reafirma disponibilitatea de a coopera si de a sprijini autoritatile romane in acest proces", se arata in declaratia comuna a celor doi oficiali europeni."Comisia avertizeaza din nou cu privire la pericolul regresarii si va analiza in detaliu modificarile finale aduse legii justitiei, codurilor penale si legilor privind conflictul de interese si coruptia pentru a stabili impactul acestora asupra eforturilor de garantare a independentei sistemului judiciar si de combatere a coruptiei" - declaratie comuna Jean Claude Juncker si Frans Timmermans.