Senatorul UDMR Verestoy Attila a murit la varsta de 63 de ani

Verestoy Attila se nascuse la 1 martie 1954, in municipiul Odorheiu Secuiesc din judetul Harghita si era de profesie inginer chimist.In afara mandatelor de senator, Verestoy Attila a ocupat functii de conducere la nivel central si teritorial in UDMR din 1989 si a infiintat fundatia caritabila Dr. Verestoy Attila.Senatorul UDMR era si unul dintre cei mai bogati parlamentari. Potrivit declaratiilor sale de avere, Verestoy Attila detinea mai multe suprafete de teren in Bucuresti, Harghita si Ilfov, doua case in Ilfov, respectiv Cristuru Secuiesc, un apartament in Odorheiu Secuiesc si alte doua in Bucuresti. De asemenea, senatorul UDMR avea un autoturism BMV X3 si un altul Audi S8, o colectie de bijuterii estimata la 58.000 Euro si o colectie de tablouri evaluata la aproximativ 25.000 Euro. De asemenea, Verestoy Attila detinea sume in mai multe conturi, depozite bancare si fonduri de investitii, atat in Euro, cat si in lei, la banci sau fonduri de investitii din tara sau strainatate.