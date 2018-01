Klaus Iohannis, discurs de Ziua Unirii Principatelor: Sute de mii de romani au protestat, in 2017 si 2018, pentru o tara stabila si prospera, pentru o justitie independenta si eficienta. La fel ca acum un secol, spiritul natiunii este viu

"Mesajul peste timp al Unirii Principatelor se regaseste in spiritul, in energia si in determinarea sociala de a ne urma destinul european", a mai afirmat seful statului."Cand au existat conducatori responsabili, iar aspiratiile romanilor s-au constituit intr-un proiect comun, atunci Romania a fost un stat puternic. Cand ambitiile conducatorilor primeaza, tara stagneaza", a adaugat presedintele, el subliniind ca "Abuzurile trebuie sanctionate dur"."La fel ca acum un secol, spiritul natiunii este viu. Manifestatiile pasnice arata o fata frumoasa a societatii de azi, o Romanie care stie ce vrea, care nu abdica de la valorile findamentale", a mai spus Klaus Iohannis.El a subliniat ca politicienii trebuie sa fie "mai atenti la dorintele cetatenilor, la consecintele pe termen lung ale deciziilor luate" si ca "romanii vor o guvernare decenta si eficienta".