Surse: Sevil Shhaideh, in carti pentru postul de Secretar general al guvernului Dancila

Sevil Shhaideh este favorita sa ocupe functia de secretar general al guvernului Viorica Dancila, au declarat surse din PSD pentru Hotnews.ro. Shhaideh ar urma astfel sa fie mana dreapta a Vioricai Dancila, care nu are experienta guvernamentala. De altfel, Shhaideh lucreaza in aceste zile la programul de guvernare alaturi de Viorica Dancila si Darius Valcov, potrivit surselor citate.