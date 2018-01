Ionel Danca (PNL): E regretabil ca magistratii CCR au respins solicitarea de a sesiza Comisia de la Venetia / USR: Avem incredere ca CCR va admite sesizarile pe legile Justitiei. CCR are datoria de a apara Constitutia si Justitia

"O prima initiativa din pachetul de modificari a legilor Justitiei se intoarce in Parlament. CCR a dezbatut azi sesizarile PNL si ICCJ si a admis patru obiectii de neconstitutionalitate ale modificarilor la Legea 304/2004 privind organizarea judiciara. (...) Asadar, o victorie partiala azi la CCR impotriva modificarilor legilor Justitiei, dar, din pacate, fara perspectiva unui punct de vedere cu valoare de reper al Comisiei de la Venetia. (...) Este regretabil ca magistratii CCR au respins solicitarea PNL de sesizare a Comisiei de la Venetia", a scris Danca, marti, pe Facebook, potrivit Agerpres.Si Uniunea Salvati Romania (USR) a transmis marti un mesaj prin care spune ca are incredere ca sesizarile depuse la Curtea Constitutionala vor fi admise, afirmand ca, altfel, "mare parte din reforma Justitiei facuta in anii 2004-2005 pentru a ne alatura Uniunii Europene" este anulata, noteaza News.ro."Avem incredere ca CCR va admite sesizarile USR pe legile justitiei si pana la sedinta viitoare judecatorii constitutionali vor avea timp sa analizeze toate criticile si argumentele noastre cu privire la aceste proiecte, ce anuleaza mare parte din reforma justitiei facuta in anii 2004-2005 pentru a ne alatura Uniunii Europene", precizeaza USR.De asemenea, formatiunea reaminteste alte motive de neconstitutionalitate descoperite de juristii sai, in afara de cele ale Inaltei Curti de Casatie si Justitie (ICCJ) si PNL."Cele trei sesizari depuse ieri contin noi motive de neconstitutionalitate ale proiectelor de modificare a legilor justitiei fata de sesizarile ICCJ si PNL. Unele dintre aceste motive au fost preluate de la asociatiile magistratilor, care nu pot depune sesizari la CCR, dar au colaborat cu juristii USR", mai spun acestia.USR subliniaza ca, daca Justitia nu va functiona in Romania, toate domeniile vor fi afectate, iar CCR trebuie sa apere Constitutia si Romania."Daca justitia nu va mai functiona in Romania, coruptia va afecta toate domeniile, inclusiv educatia si sanatatea, fara de care nicio societate nu se poate dezvolta. CCR are datoria de a apara Constitutia si Justitia, pentru ca Romania sa ramana o democratie stabila si sa-si respecte in continuare angajamentele asumate ca stat membru al UE", se mai arata in mesaj."Cu privire la organizarea judecatoreasca am dat o decizie. Decizia consta in respingerea obiectiilor de neconstitutionalitate extrinseci, care vizau constituirea Comisiei parlamentare si modul de luare in dezbatere a acelor amendamente care proveneau de la Consiliul Legislativ, de la organizatii profesionale, spunand ca acele amendamente au fost de fapt insusite de catre Comisie si de catre Parlament. (...) Am admis 4 puncte din textele pe care le-au criticat autorii sesizarilor, pentru motivele pentru care le vom explica in comunicatul de presa, iar pentru celelalte texte care sunt mentionate in cele doua sesizari am respins pentru motivele care vi le vom prezenta", a declarat presedintele CCR, Valer Dorneanu, la finalul sedintei de plen.De asemenea, CCR a amanat pentru data de 30 ianuarie pronuntarea unei solutii asupra obiectiilor de neconstitutionalitate formulate de Inalta Curte de Casatie si Justitie si Partidul National Liberal cu privire la modificarile aduse legilor 303 si 317.