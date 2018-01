Dancila, despre primele masuri pe care le va lua ca premier: Codurile economic si administrativ, legile invatamantului si pensiilor

Intrebata care este cea mai importanta masura pe care o va lua ca premier, Viorica Dancila a spus: "Putem vorbi de un Cod economic, de un Cod administrativ, putem vorbi de legea invatamantului, de legea pensiilor".Ea a mentionat faptul ca a preluat programul de guvernare, a eliminat ce a fost realizat si urmeaza sa-l puna in aplicare.Intrebata daca va renunta la protectia SPP cat va fi premier, Dancila a spus ca nu doreste sa vorbeasca inca despre ceea ce va face. "Vreau deocamdata sa vad votul in Parlament, ca este foarte important, sa depun juramantul si dupa aceea voi decide care vor fi masurile pe care le voi avea in vedere", a adaugat Dancila.