DOCUMENT PNL a publicat "Cartea Neagra" a guvernarii PSD-ALDE pentru anul trecut. Orban: "Din 724 de masuri asumate, nu au fost indeplinite complet decat 33"

"Cred ca niciunul dintre ministrii care au facut parte din Guvernele PSD, daca ar fi pus sa dea un extemporal cu elementele programului de guvernare din domeniul de activitate pe care il coordoneaza, nu ar fi in stare sa ia nici macar nota de trecere, pentru ca eu nu cred ca ministrii care au fost in functie sau premierii care au fost numiti de PSD au cunoscut acest program de guvernare. (...) Acest program de guvernare contine in total asumate realizarea a 724 de masuri. Dupa un an de guvernare, din 724 de masuri asumate de Guvernul PSD-ALDE, nu au fost realizate, indeplinite complet, decat 33 de masuri. Chiar si din aceste 33 de masuri, unele sunt masuri mai degraba institutionale, nu sunt masuri care sa aduca corectii de fond sau rezolvari de fond pentru problemele cu care se confrunta diferitele domenii de activitate", a afirmat Orban.Potrivit liderului PNL, in acest an, cheltuielile bugetare au depasit cu mult veniturile incasate iar toate "echilibrele mari" ale economiei au fost "facute praf"."Din pacate, pe langa faptul ca nu si-a realizat programul de guvernare, PSD a introdus in plus fata de ceea ce au promis cetatenilor o multime de lucruri care au avut consecinte negative si care nu fusesera prezentate in campania electorala. Va dau un exemplu: transferul contributiilor de la angajator la angajat, care este un hocus-pocus fiscal, care desi formal pare sa permita Guvernului sa tina promisiunea de crestere a salariilor in sectorul public, in realitate din cresterile primise ale salariilor in sectorul public de 25% se alege praful", a adaugat liberalul.Cresterile salariale in sectorul public, a sustinut Orban, vor fi mai mici decat rata inflatiei sau oricum la nivelul ratei inflatiei de 3-4%."Orice crestere de venit a cetateanului, de fapt, a fost afectata negativ de aceasta rata a inflatiei care a dus la cresterea preturilor. Practic, puterea de cumpararea a romanilor in aceasta perioada, in acest an in care am asistat la crestere economica de aproape 7%, aproape ca s-a redus", a aratat el.El a criticat si faptul ca Romania a ajuns sa aiba lunar "un deficit de un miliard de euro".