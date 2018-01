Demisie surpriza: Liderul grupului PSD de la Camera, Ioan Munteanu, pleaca din Parlament, invocand probleme de sanatate

"Astazi, 23 ianuarie 2018, mi-am depus demisia din functia de deputat in Parlamentul Romaniei. Din pacate, din cauza unor probleme de sanatate, a trebuit sa iau aceasta decizie care nu a fost usor de luat. Consider ca in cei 13 ani in care i-am reprezentat pe locuitorii din judetul Neamt am reusit sa imi indeplinesc cu bine responsabilitatile pe care le-am avut ca parlamentar. Doresc sa le multumesc tuturor celor care mi-au acordat votul si increderea lor de-a lungul acestor ani", afirma deputatul nemtean, in comunicatul mentionat.El adauga ca in acest moment nu poate oferi mai multe detalii despre decizia sa."E posibil ca reprezentantii presei sa doreasca mai multe explicatii si detalii. Din pacate, in acest moment nu pot oferi mai multe informatii despre decizia mea. Sper ca in viitorul apropiat sa pot raspunde la intrebarile pe care mi le veti adresa. Va multumesc pentru intelegere", mai afirma Ioan Munteanu.In mai 2017, DNA a demarat actiunea penala fata de Ioan Muntean si l-au pus sub control judiciar pentru 60 de zile, acesta fiind acuzat ca a luat 400.000 de euro pentru a interveni la o companie de stat, cu scopul ca aceasta sa-si plateasca datoriile catre o firma privata.Muntean era atunci presedintele PSD Neamt si deputat aflat la al patrulea mandat.Deputatul PSD este acuzat de DNA de trafic de influenta si de spalare de bani.Ce acuza procurorii:"La sfarsitul anului 2009, Munteanu Ioan, in calitate de deputat in Parlamentul Romaniei si presedinte al organizatiei judetene a unui partid politic, a pretins de la un om de afaceri (martor in cauza) un procentaj de 5% din valoarea contractelor incheiate intre firma acestuia si o societate comerciala cu capital majoritar de stat.In schimbul acestor bani, inculpatul i-a promis martorului ca va interveni pe langa directorii societatii beneficiare a contractelor, fata de care a pretins ca are influenta, pentru ca acestia sa faca demersurile necesare deblocarii platilor restante catre firma omului de afaceri.Procentajul respectiv, reprezentand 400.000 euro, a fost primit de Munteanu Ioan, in trei transe, din care 350.000 euro i-au fost remisi personal in perioada 2009-2010. Pentru a disimula adevarata natura a provenientei ultimei transe de 261.373,40 lei (aproximativ 50.000 euro), in cursul anului 2011, intre societatea omului de afaceri si o firma administrata de o ruda a inculpatului a fost incheiat un contract fictiv de prestari servicii."Saptamana trecuta, tot in judetul Neamt, seful Consiliului Judetean, Ionel Arsene, si el membru al PSD, a fost retinut, joia trecuta, de procurorii DNA, sub acuzatia de trafic de influenta.Potrivit DNA, in cursul anului 2013, Ionel Arsene, in calitate de deputat si presedinte al organizatiei PSD Neamt, a primit de la o persoana, martor in cauza, suma de 100.000 euro pentru a-si folosi influenta pe care a lasat sa se creada ca o are asupra unor persoane din conducerea Agentiei Nationale de Integritate, in scopul de a se constata nerespectarea dispozitiilor legale privind conflictul de interese si regimul incompatibilitatilor in cazul unei persoane care, la acea vreme, avea functie de conducere in administratia locala.Procurorii sustin ca banii remisi de martor intr-un restaurant situat pe raza municipiului Bucuresti urmau sa ajunga la persoanele respective prin intermediari.Acesta este cercetat sub control judiciar.