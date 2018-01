UPDATE Dragnea si Dancila, intalnire cu conducerea UDMR / Kelemen Hunor: Mi-a placut ca dna Dancila mi-a raspuns la toate intrebarile fara sa se uite la presedintele Dragnea, inclusiv la cele foarte tehnice

Intalnirea a inceput la ora 13.00, la sala grupului UDRM din Parlament.La finalul intalnirii, Liviu Dragnea le-a declarat jurnalistilor ca sunt "destul de multumiti" de discutiile avute cu cei de la UDMR, pentru ca, "in primul rand, doamna Dancila a raspuns la fiecare intrebare si ei au fost multumiti de raspunsuri".Seful PSD a mentionat de asemenea ca UDMR nu a cerut intrarea la guvernare.Si premierul desemnat Viorica Dancila a insistat la randul sau ca nu a "auzit aceasta solicitare din partea UDMR".Dancila a precizat in schimb ca liderii UDMR "au vrut sa vada care e abordarea mea, cum vom lucra in viitor", si ca le-a prezentat acestora in cadrul intalnirii programul de guvernare.Liderul UDMR, Kelemen Hunor, a fost cel care a iesit apoi la declaratii in fata ziaristilor, el precizand ca a abordat in discutiile cu reprezentantii PSD chestiuni "legate de invatamant, de infrastructura, de dezvoltare regionala", dar si despre "relatiile romano-maghiare intr-un an cum este anul Centenarului"."S-a discutat despre ce trebuie facut in aceasta perioada, daca va primi voturile doamna Dancila... Vom astepta programul de guvernare, vom astepta lista ministrilor Cabinetului", a spus Kelemen.El a insistat ca decizia Uniunii cu privire la sustinerea Cabinetului Dancila la votul de investitura de luni va fi luata chiar luni, 29 ianuarie, "dupa audierile din comisiile de specialitate ale ministrilor propusi".Presedintele UDMR a tinut sa mentioneze de asemenea ca premierul desemnat Viorica Dancila i-a raspuns la toate intrebarile, inclusiv cele tehnice, "fara sa se uite la Liviu Dragnea"."Mi-a placut ca doamna Dancila mi-a raspuns la toate intrebarile, fara sa se uite la presedintele Dragnea", a afirmat Kelemen."Mi-a raspuns inclusiv la chestiunile tehnice, precum cele din agricultura. Au fost mai multe intrebari din domeniul agriculturii si mi-a raspuns la toate, are chiar si o viziune, deci nu mi s-a parut un om care nu cunoaste", a adaugat el.Despre o eventuala intrare la guvernare a UDMR, Kelemen a declarat ca "acest lucru a fost inchis inca de anul trecut, dupa alegeri", si ca "acest subiect nu a fost deschis nici de PSD, nici de UDMR" in cadrul discutiilor.